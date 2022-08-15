舞台零機關 大屏幕貼牆保安全 謝安琪方皓玟亞博騷鬥唱鬥性感

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

謝安琪與方皓玟雖然首次合作開演唱會，但表現甚有默契，服裝亦襯到絕，以色彩繽紛造型做主題，甫出場即為觀眾帶來驚喜，分別穿上桃紅色與橙色裝束大騷性感。謝安琪問觀眾有否覺得她們所穿的顏色很新穎？方皓玟亦笑問觀眾：「覺不覺得我們有啲似一種動物？」兩人唱《假使世紀原來不像你預期》及《獨家村》等多首歌，為演唱會揭開序幕。

靠燈光煙火營造舞台效果

由於MIRROR演唱會事故，場館實施多項措施，舞台設計簡單沒有機關，靠燈光及煙火營造舞台效果，大屏幕都安裝在牆上。謝安琪表示今次演唱會舉行前有很多狀况要處理，才能順利舉行，她說：「近日收到好多朋友信息支持、鼓勵及祝福，叮囑舞台上要注意安全，知道現在好多事未必能如期，的確受到影響，好多謝大家畀好多信心我們，才做到這個演出。」方皓玟說：「我想帶多點開心的火給大家，最近發生很多事，我們都可以保持正面，抱住開心的心情去面對每一日，大家加油！」

笑張繼聰大懵邀功

尾聲合唱《I Wanna Be Strong》前，兩人談到淵源，謝安琪表示跟方皓玟相識已久，緣分很早便開始，她說：「當中有件事已成為一個謎，甚至成為都巿傳說，就是方皓玟這首歌是我老公張繼聰寫的，我做免費勞工唱demo，最弔詭是張繼聰話隻歌賣得出，是因為自己唱得好，但我和方皓玟都記得是我唱Demo，只有張繼聰不記得，還衝出來邀功。」

分享對音樂感受

兩人又分享對音樂的感受，方皓玟表示一直離不開音樂，令她成長，學懂謙卑及進步，可以將大家連繫在一起。謝安琪唱完《神奇女俠的退休生活》及《節外生枝》後，稱事業生涯中曾長時間休息兩次，體驗到放下工作是怎樣，原來最掛念是跟歌迷的感情，有些看着從小學升中學，結婚時給她看結婚相，有些生小朋友搵她改名，有些去外地生活，好掛住香港、音樂同大家的感情。她有感作為歌手，希望用音樂陪伴大家，「現在做音樂的心態純粹分享，好誠實分享心入面的感受」。之後她介紹新歌《憶年》，是懷念小時候爸爸帶她去不同地方玩，雖花費不多，但是美好回憶，現在她都帶小朋友去不同地方，講同樣說話，這些就是傳承。

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