【開箱】《阿媽有咗第二個》 兩種母子情 花姐鏡仔浪漫版

金牌經理人久休復出捧新人

《阿媽有咗第二個》講述曾捧紅多名巨星級歌手的經理人美鳳（毛舜筠飾），婚後全面告別職場，專心相夫教子。當兒子子軒（柳應廷飾）即將到英國升讀大學，美鳳決定重出江湖，藉此尋回人生價值。偶然認識在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤飾），美鳳發現他在演藝方面極具潛質，決心將他推向舞台，並在短時間內把他捧為大眾偶像。身世孤苦的方晴，也激發美鳳的母愛，對他照顧有加，子軒因而感到被冷落，揭開母子長年未癒的感情裂痕。

此片首要挑剔的是片名，給人錯覺是喜劇，然而無論是主線和角色背景都是悲劇底。編導彭秀慧前作《29+1》講女性踏入30歲的心態，觸及愛情、生死與個人成長，由於是她的同名舞台劇改編，劇本較紮實，且演出過無數次，執導起來也較得心應手。來到《阿媽有咗第二個》，不少對白仍不脫舞台劇的冗長特色；而且主角變成中年婦，還要闊別樂壇近20年再次「造星」，卻隨便就碰到天王資質的外賣員，不用多訓練就紅遍網絡，成為全港偶像，還得到韓國娛樂公司賞識邀請到當地受訓，是否太過順利？劇情墮入陳腔之處是，退隱廚房多年的師奶，並非因為兒子長大了，毋須媽媽再伺候左右，才想重回職場，而是婚姻早已百孔千瘡，還要是老公愛上自己好友的濫調。當丈夫離開家庭，美鳳沒向兒子坦白，只不斷強調一切如常，這種替所有人作主的「經理人」特性，又安排一個經歷家庭悲劇、欠缺母愛的方晴，是否太過理所當然？

姜濤柳應廷表現不錯

若為看偶像演戲的粉絲，應該滿足，全片不缺姜濤的歌聲與台風，尤其尾聲的演唱會部分，快慢歌齊備；期待柳應廷高歌可能會失望，年近30的他穿著中學校服不覺突兀，倒帶來驚喜。以首次拍電影而言，兩人及格有餘；尤其姜濤，去年《調教你MIRROR》中的短劇比賽，他已展現演戲潛質，跟盧瀚霆、楊樂文獲導演黃修平和梁祖堯選為表現最優秀。演戲經驗豐富的毛舜筠，對這類失婚媽媽角色更不會陌生，相較她封后的《黃金花》，要扮演照顧自閉症兒子的母親，美鳳一角對她而言相對輕鬆。《報應》導演羅永昌客串演方晴父親，也甚搶鏡，不下於他在《IT狗》扮演凌文龍的爸爸，或者應該考慮多向演員方面發展。

看編導彭秀慧的訪問，稱此片意念源自MIRROR經理人花姐（黃慧君），家中既有兩名兒子的她，工作方面又要照顧MIRROR和ERROR等10多人。然而片中呈現的經理人，更像心理治療師，方晴如果在父親坐監9年以來都不曾探望，也不打開對方寄來的任何一封信，經理人美鳳一張卡片、幾個字就可打動他，然後把痛失媽媽的怨恨也一筆勾銷？另外，除了美鳳前下屬Donald（唐劍康飾）較勢利外，在跟紅頂白的娛樂圈，包括美鳳等角色是否太純良和浪漫化？10年前的《DIVA華麗之後》，同樣出自女導演手筆，麥曦茵編劇及執導，描寫經理人與歌手之間愛恨交纏的關係有血有肉得多。講述容祖兒扮演的J，努力10年終登上樂壇天后之位，但在經理人Man（杜汶澤飾）麾下，卻像扯線公仔。有一幕講Man為了拿到城中著名設計師的歌衫給J在演唱會穿著，不惜以卑鄙手段從另一女歌手Fi手上奪走；Fi與Man對峙，後者還語帶嘲諷讚Fi好戲，稱J很慘，因為除了唱歌什麽都不懂，完全體現了這圈子的競爭激烈和爾虞我詐。另一幕J到大陸登台，工作人員意外從高處墮下，她欲上前了解，卻被助手拉走，勉强正式演出時失聲了，經理人也以各種方法掩飾實况……類似劇情是否更貼近現實？

上映日期：8月11日