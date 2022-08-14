安妮希芝腦死 捐器官後拔喉 愛倫狄珍妮絲悼念前度：這是悲慘的一天

安妮希芝日前駕車失控撞向洛杉磯民居，導致建築物起火，她身上亦多處燒傷，送院後一直昏迷不醒。當地警方證實，安妮血液不含酒精，澄清非關醉駕，卻顯示有毒品可卡因及強效止痛藥芬太尼，但未知是否導致撞車的主因。安妮發言人上周二（9日）透露，她撞車後吸入濃煙，肺部功能受損，只能依賴機器呼吸，其後再更新狀况，安妮腦部損傷嚴重缺氧，預估存活機會甚低。

加州法例腦死等同死亡

安妮發言人前日證實她已喪失所有腦部功能，根據加州法例，此舉等同宣告死亡。不過，院方目前仍透過機器維持她的心跳，直至完成器官捐贈為止。安妮死訊曝光後，遺屬發表聲明：「今天我們痛失一位可愛的母親、一個忠誠的朋友，我們將會永遠懷念她，而她亦將繼續存活在兒子的心內。」

安妮先後跟攝影師Coleman 'Coley' Laffoon及美劇《Men In Trees》拍檔占士塔珀（James Tupper）離婚，並育有兩名兒子Homer Heche和Atlas Heche，兩兄弟發表聯合聲明悼念母親：「希望媽媽脫離痛苦，探索永恆的自由。」並感謝過去6日一直為安妮打氣的家人、朋友和影迷。

安妮希芝入行超過30年，較為人熟悉的影視作品包括《舊年暑假搞乜鬼》、《忠奸人》、《六日狂奔七夜情》及重拍版《觸目驚心》，並憑美劇《Another World》贏得日間艾美獎最佳女新星獎。私生活方面，她在1997年跟同志名嘴愛倫狄珍妮絲拍拖，二人愛得轟烈，一度被視為荷李活最矚目的同性伴侶，可惜這段戀情僅維持3年便結束。現年64歲並已婚的愛倫昨日透過社交媒體悼念故友：「這是悲慘的一天。」前夫占士亦上載安妮舊照並留言：「永遠愛你。」

曾跟安妮希芝合演《作大英雄》的金像影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro），昨日驚聞舊拍檔死訊亦深表難過，他在聲明中讚揚安妮「是個出色的演員，我很享受跟她合演《作》片的過程」。安妮遺作包括下月在有線頻道Lifetime播出的新片《Girl in Room 13》，故事講述一名母親急欲尋找遭人口販賣的女兒。