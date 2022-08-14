陳豪陳茵媺拍劇演情侶 朱千雪望生夠3個

陳豪透露下月夫妻檔合作拍劇，劇中扮情侶，且動作戲較多，相信對久未拍劇的陳茵媺是個大考驗，「我想做她背後男人多一點，其實我們不太想幕前合作，因拍劇是幻想製造行業，當我們現實已是一對，在熒幕上少了幻想空間，既然監製搵她傾合作好幾次，我們就將這問題交給監製處理」。

朱千雪期待陳豪與陳茵媺合作拍劇，自言偶然會戲癮發作，但目前較忙，難抽出時間拍劇，希望能多出席公開活動跟大家見面。她說媽媽住加拿大，經常跟她分享追劇樂趣，都想媽媽追劇時見到自己，希望將來時間鬆動可以再拍劇。婚後3年會否先計劃造人？她說：「順其自然，今年入行10周年，我定下目標，要回復選美時狀態，養好身子，然後可以做下一件事。」問陳豪會否傳授生仔秘方給千雪？他笑說：「好好享受人生，冥冥中自有主宰，時機到來一切會變得好快，我1年生1個，結果生了3個。」朱千雪羨慕陳豪有3個孩子，希望自己都能生夠3個。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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