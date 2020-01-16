老公陳可辛被指取代魯庭暉任CEO 吳君如：傳聞有點離譜

飲恨影后少少失望

吳君如剛從英國返港，早前與老公陳可辛陪女兒赴英修讀暑期班，逗留一星期。她表示收到電影節邀請好驚喜、興奮又激動， 覺得時間過得很快，不經不覺入行40年，感激大會在她演出的140多部戲中選了10部分享。她稱最愛奪影后的《金雞》、 《洪興十三妹》、《歲月神偷》、《媽媽的神奇小子》，以及《闔家辣》，早期拍的喜劇也難忘，還特意邀請《霸王花》老拍檔柏安妮來重聚。她自言人生下半場，有宏願再奪一次影后，甚至世界認可的殊榮，可視為工作原動力。未能憑《媽》片在今屆香港電影金像獎封后會否失望？她說：「少少啦，不過幾個對手都好勁。」

君如寄望未來繼續找投資者和小鮮肉合作拍戲，承認有時太忙，會被陳可辛投訴，幸對方投入做奶爸分散注意力，享受接送16歲女兒及傾心事。MIRROR紅館演唱會嚴重事故後，有傳陳可辛加盟MakerVille取代魯庭暉的CEO職位？君如代否認，稱傳得有點離譜，陳可辛沒做過電視，而且才華在導演方面，她也不贊成老公做高層，還要日日返工，「當然想他拍戲， 他是我的軍師，簡直家長式鞭策我，幫到我好多」。

有工作會再找Edan柳應廷

君如監製及主演的《闔家辣》上映至今票房逾3000萬，她稱該片為本港觀眾而設，希望成績愈做愈好。對於片中主角呂爵安（Edan）因紅館騷嚴重事故停工，她表示跟MIRROR成員Edan和柳應廷（Jer）因合作電影變熟，有慰問他們，「我無論做幕前幕後都會繼續支持他們，《闔》片都想開續集，有工作會再找他們」。會否覺得MIRROR是時候復工？她自言身為旁觀者無權亂噏，他們有很多難處，悲劇無人想發生，希望傷者盡快大步檻過，各方面有圓滿結果；她稱MIRROR受香港人歡迎，是未來人才，現在讓他們先沉澱一下。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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