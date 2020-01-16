MIRROR演唱會嚴重事故時序

魯庭暉鞠躬道歉 特首震驚

7月29日 MakerVille行政總裁魯庭暉凌晨在醫院會見傳媒為事件鞠躬道歉，交代兩名受傷舞蹈員傷勢，表示阿Mo留醫深切治療部，清醒能與醫生溝通；阿峯拉傷肌肉和擦損，醫生建議留院觀察。據了解，阿Mo送院時，第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。同日下午阿峯在家人陪同出院，轉往中文大學醫院繼續治療。MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷稱高度關注今次意外，將承擔傷者醫療費用及盡力提供協助，並會嚴肅跟進。

文化體育及旅遊局長楊潤雄發新聞稿，指非常關注意外事件，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。康文署助理署長成立工作小組，聯同勞工處、機電署等部門調查意外。特首李家超亦發聲明對事故感震驚，稱相關部門檢視同類表演活動的安全要求。

7月30日 院方透露阿Mo於7月29日晚完成手術，仍留醫深切治療部。由於傷者接受手術時需插喉麻醉，按既定臨牀情况分類準則，暫被列為危殆，維生指數穩定。演唱會總承辦商藝能工程發聲明，表示正主動、積極及真誠地配合調查。西九龍總區重案組接手跟進調查演唱會的意外。

阿Mo父母抵港 花姐協助調查

7月31日 阿Mo父母凌晨由加拿大抵港，到檢疫酒店做檢測後，獲安排到醫院探望兒子。警方到紅館調查事故是否涉及專業疏忽或其他刑事責任。花姐晚上到西九龍總區總部協助調查。23名參與演唱會舞蹈員發聯合聲明，籲勿將責任歸咎任何一名表演者。

8月1日 演唱會監製林浩源首度在社交網回應稱，會配合調查，沒有逃避責任的想法。MIRROR隊長楊樂文在社交網表示與隊友會互相照顧，希望大家集氣，祝願阿Mo、阿峯、Zisac早日康復。

8月2日 花姐再到西九龍總區總部協助調查。有「貓貓校監」之稱的呂詩慧在社交網透露阿峯轉院留醫詳情，稱阿峯盆骨和腰部被壓傷。

8月3日 MIRROR 12子於意外後首現身，到電訊盈科總部開會。

8月4日 魯庭暉、林浩源先後到西九龍總區總部協助調查。COLLAR復工，到商台接受訪問，成員So Ching（阿Mo女友）缺席。

8月5日 康文署助理署長李子俊表示經顯微鏡檢視，發現涉事屏幕鋼索斷口現金屬疲勞迹象，不排除其他意外起因的可能。MIRROR宣布辭演日本音樂祭。

8月6日 有報道指阿Mo完成呼吸造口手術，頸部以下部位仍未能移動。So Ching首度更新社交網，以岑寧兒歌曲《如果我是一首歌》歌詞「等你回來聽我重複這旋律」表達心情。

阿Mo蘇醒 阿峯出院靜心休養

8月7日 阿Mo父親李盛林牧師的代禱信透露阿Mo已清醒，能簡單與外界溝通。同日阿峯出院，搬到可靜心休養的地方暫住。

8月9日 阿Mo家人發聲明，澄清沒有發起任何形式的眾籌活動，So Ching表示為阿So打氣便足夠了。商台宣布MIRROR成員參與9月的籃球賽及拉闊音樂會延期。同月生力軍音樂會如期舉行，楊樂文與呂爵安不在演出名單。

8月10日 大國文化3名職員及1名舞蹈員到西九龍總部協助調查。

8月11日 鏡粉向魯庭暉發公開信，不滿MakerVille及ViuTV「龜縮」及「冷處理」手法，令MIRROR成為管理層擋箭牌。

主辦單位交代最新情况

8月12日 主辦單位MakerVille及大國文化發聲明交代最新情况，表示一直心繫傷者，對事故會嚴肅跟進，並表示MIRROR停工兩個月，讓成員梳理情緒。

康文署按實驗室檢驗結果，稱鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，巨屏懸掛系統裝置和裝工均可能是事故成因，正循上述方向進一步調查。