鏡粉近距離目擊墜屏驚心動魄留陰影 陳志雲指MakerVille聲明欠清楚表態 依然龜縮

外界關心阿Mo的情况，父親李盛林牧師於8月7日透露兒子已蘇醒，「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通」。據消息人士透露，阿Mo蘇醒已認得由加拿大趕返港照顧他的父母，問他爸爸喺邊？媽媽喺邊？他可以眼球轉動示意。阿Mo要集中意志在康復上，為免他受刺激，家人也不敢將意外發生後的事情告訴他。

鏡粉J小姐睇足4晚 愈睇愈驚

MIRROR演唱會嚴重事故後，《明報》聯絡了一名當晚在現場、坐在綠閘前3行的觀眾J小姐，巨型屏幕就在她眼前近距離墜下，事隔兩星期猶有餘悸。J小姐是超級「鏡粉」，當晚是她第4晚入場看MIRROR演唱會，原本懷着欣喜心情去捧偶像場，結果是見台上一步一驚心，愈睇愈驚。她說：「第一晚坐的位置看不到AK在升降台幾乎被『震』跌一幕，但看到Jer唱歌時的吊台沒有欄杆，另外12子上中央吊橋時不穩在震，還有他們在升高無扶手的窄橋四邊台行catwalk，睇都覺得無安全感。未知是否舞台的地板質料問題，過半的鏡仔在舞台跣腳，尚幸未跌倒，舞台經驗豐富的『教主』（盧瀚霆）都被跣。後來Edan彈琴，個琴又無聲，我忍唔住問：『想點呀？』會擔心他們之後的演出安全。

陳瑞輝升降台跌下抹一額汗

第2晚是陳瑞輝（Frankie）在1米的升降台踏空跌下，他半邊身滑落台底，幸好是Edan與教主在台底及時伸手托住，真係抹一額汗！至於第3晚因為已取消了危險的舞台機關，教主向後跌落台的動作也改為下降到台底，其實當時升降台也有問題，見舞蹈員要高處跳落地行返後台。不過總算平平安安，製作單位不要搞多花巧就OK了。

「前後左右的人在驚呼爆喊」

第4晚我的座位是綠閘的前3行，距離舞台好近。意外發生，我看到的情景是巨屏已墜下壓着舞蹈員，台上好混亂，男舞蹈員嘗試搶救、女舞蹈員在狂喊，Edan與教主嚇呆，被工作人員拉返後台。我前後左右的人在驚呼爆喊，有家長用手掩住小朋友的眼睛。就在巨屏幕墜下的位置，早1分鐘前，教主與Edan是在同一位置唱歌，屏幕早1分鐘墜下被擊中就是他們，這意外好恐怖。意外後3日我也有失眠情况，PTSD（創傷後壓力症候群）未算嚴重，我會同朋友講出感受，不過，我買咗嚟緊林家謙演唱會嘅飛都唔知敢唔敢入場，真係驚㗎！」

斥主辦方欠交代 退票安排不合理

J小姐稱主辦單位欠交代，對他們「收埋」MIRROR成員的處理感不解，還有退票的安排也不合理。她說：「演唱會由購票開始，大家也飽受折騰，今次主辦單位應將選擇權交畀觀眾，有人為兩張飛跟電訊公司簽幾年合約，仲有人買保險。周杰倫、劉德華及張敬軒演唱會取消，也讓觀眾揀是否退票或保留待再開時換飛，這安排才對觀眾『公平』、對MIRROR『支持』，也是大會對觀眾應有的『承諾』。」

前日陳志雲的網上頻道《時事短評》論「MIRROR事故處理有幾咁失當？」他指事件後MakerVille沒有面對群眾，整個管理團隊徹底在大眾視線消失，公司似陷入靜止狀態。他讀出鏡粉斥魯庭暉「龜縮」的公開信，讚這班鏡粉高質素，所指問題與要求也合理。志雲理解主辦單位低調的原因，是政府調查未有結果前會憂慮法律效果或律師團隊的建議，但法律以外，情理上也有應該做的事情，不談賠償，但可以恩恤，或對公司內部文化與運作的檢討。避開公眾視線並非選擇，外界不會因為此而將事件拋諸腦後。

稱MIRROR應與公眾見面

志雲稱MIRROR也是受害者，承受很大壓力，應讓他們見傳媒跟公眾見面抒發感受，也讓關心的鏡粉知道他們的情况。他希望相關管理層能夠有智慧去善後與處理危機。前晚MakerVille再發聲明，其中「此次演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作」，引起網民對事件責任的猜測。陳志雲昨回覆《明報》說：「要咁多人催促先至出一份咁簡單嘅聲明，一份未能夠就相關問題有清楚表態嘅聲明，依然令人覺得唔係好滿意，不過都好過無； 仍然可以用『龜縮』來形容。」

娛樂組