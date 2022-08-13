遭前夫公開鬧兒子舊片 Britney律師斥侵犯私隱

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears早前第三度結婚，跟第二任前夫Kevin Federline育有現年16歲及15歲兒子Sean Preston和Jayden James，卻沒有到場。Kevin日前接受電視訪問，大爆是兒子選擇拒見母親，又稱要向兩兒解釋前妻不時在社交網分享裸照的舉動。Kevin周三再在社交媒體發放3段舊片，都是Britney在不同場合斥責時年約十一二歲的兩名兒子，其中一段甚至爆粗罵仔。雖然事後Kevin刪除片段，Britney的代表律師Mathew Rosengart仍發聲明斥責Kevin 此舉有侵犯私隱之嫌，又說會聯絡Instagram，看Kevin有否違規；並指Kevin的言行傷害了Britney作為他孩子媽媽的尊嚴。