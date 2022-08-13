栢天男想演港產科幻片 艾粒10月開騷借MC宣傳

少爺占不理舞台安全問題

為慶祝「艾粒」今年成軍20周年，當奴（唐劍康）與少爺占原定今年2月開騷，因疫情延期，定檔10月20至22日假九展Star Hall演出3場。少爺占最近在社交網上載艾粒音樂會海報，跟張天賦（MC）與洪嘉豪的演唱會海報一樣，他笑認借別人幫手宣傳，「不關我事，是當奴忽發奇想要搞宣傳，我就用自己僅餘的執相技巧整出來，真正的演唱會海報昨日才推出」。問到音樂會舞台設計，少爺占稱機關不多，「因為製作成本不高，安全問題交由專業人士處理，表演者只負責演出。我覺得意外與演出經驗多少無關，在表演時盡量發揮，如顧慮太多會影響表現」。他過往開騷有足夠時間綵排，跟拍檔當奴有默契，懂得執生和互相調整。

記者：林蘊兒