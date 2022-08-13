伙馬國明胡定欣玩《獎門人》 唐詩詠：我哋係白色蠢人

胡定欣自嘲身體腦袋不協調

胡定欣受訪時笑稱已不記得有否上過《獎門人》節目，就算有，應是10幾年前的事，今次是來尋找回憶。

胡定欣稱有心理準備，自己最笨拙的一面將會表露無遺，「最怕是玩辣辣壽司，不是怕吃辣壽司，而是怕被人看到自己反應及轉數慢，身體跟腦袋完全不協調。」

馬國明與唐詩詠表示10幾年前玩過「獎門人」，後者笑稱自此便逃避這個節目，不想被人看到差勁一面。馬國明稱沒有逃避，但刻意避開，因玩遊戲很蠢。唐詩詠笑說：「我哋係白色蠢人。」問到最驚哪個遊戲？他們齊聲表示每個都驚，聽工作人員講解玩法亦不明白，馬國明希望「獎老」錢嘉樂和阮兆祥會幫他們。唐詩詠希望不會拖累大家錄影超時。

首次參與《獎門人》的蔡嘉欣表示與遊戲高手安德尊同組，加上自己轉數都OK，所以有信心。

黑眼圈造假 蔡嘉欣：客戶安排

談到早前遭網民鬧爆，質疑她在網上宣傳美容產品時自製黑眼圈造假？她表示這工作是公司接的，不便講太多，「是客戶的安排。（不覺這樣做有問題？）當時客戶覺得沒問題。其實產品是有效的，只是手法太誇張，網民太聰明了。（下次遇到同類事件會否出聲？）我們有時都會跟客戶溝通，但藝人始終很被動」。

記者：陳釗