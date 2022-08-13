準港姐邢慧敏表演空中瑜伽無有怕 何思懿舞出色 跳到氣喘

⑩何思懿獲安排任跳舞擔當，不但與眾佳麗共舞，更有個人跳舞solo，共有3次表演機會，比其他佳麗多。她表示中學已開始學跳舞，學會多種舞蹈，她說：「玩吓囉！真的有教其他佳麗，有時舞步有點難，她們就向我求救，跳舞一向是我的長處，節目有這安排，覺得自己有優勢，好開心有很多表演機會，不過有點氣喘，看看稍後有什麼才藝可以展現，我都驚大家睇到悶。」

梁超怡認不止一個紋身

⑭梁超怡稱沒跳舞底子，不過學得快，膝頭瘀傷只是不小心撞到，不關練舞事。有指身上不止一個紋身？她說：「之前都遮住，我覺得是私事，大家可專注我其他方面。」

記者：林祖傑