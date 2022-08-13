曾在麗的電視共事 黃淑儀：張正甫有學識人品好

余慕蓮入行當話劇女主角

魚毛前年因肺纖維化入院，驗出患血液炎，住院半年。經歷一場大病後，魚毛自覺記性差，故推出自傳分享人生和演藝經歷，聲言多年來從不介意演醜女角色，最緊要令觀眾看得開心。又提起當年原本做配音，無心插柳下獲邀演話劇並做女主角，之後才入行。

魚毛將自傳收益不扣除成本，全數捐予兒童癌病基金，目前已籌得40萬元，昨日在記者會進行支票交收儀式。向來人緣好的她，除獲黃淑儀到場支持外，好友安德尊、肥媽（Maria Cordero）、李麗霞、吳麗珠及周美鳳等亦撐場，分享她們與魚毛之間的開心事，又即場簽書留念。周美鳳爆胡杏兒十分支持魚毛，個人認購1000本新書，總數98,000元，轉帳付款時卻入錯銀行戶口號碼，幸及時發現沒有損失。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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