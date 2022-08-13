聞張正甫離世感愕然 胡楓：芳芳無提過丈夫患病

至於張家輝、鄭欣宜及薛家燕到時會唱什麼歌？修哥稱一概不知，「一切運作、搭台和燈聲我都不知，只知要練好歌，平時會邊行邊唱。唱歌可以令人開心和長壽，大家都要學。」修哥之前嫌自己有肚腩，決定減肥，但減多少順其自然，最緊要身體健康。

談到好友蕭芳芳的丈夫張正甫前日離世，修哥聞言感愕然說：「唔係嘛！」然後臉色一沉兼眼紅紅。他透露一直有跟芳芳聯絡，但對方無提過丈夫患病，之後修哥「唉」了一聲。

蘇韻姿開心再踏紅館

陳浚霆、蘇韻姿及古佩玲擔任修哥演唱會嘉賓，其他《愛‧回家》演員會否上台看能否度到期。陳浚霆透露母親顧紀筠會與修哥隔空合唱，因母親日內赴泰國收樓。蘇韻姿開心託修哥之福再踏紅館舞台，古佩玲表示到時會努力唱。

記者：柯美