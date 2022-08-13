82歲張正甫胰臟癌病逝 遺孀蕭芳芳失支柱悲痛萬分

娛樂組

家人陪伴在側 安詳離世

張正甫近年甚少公開露面，昨日突然傳來離世的噩耗，消息其後獲遺孀蕭芳芳證實。蕭芳芳向傳媒發放新聞稿回應：「新聞界元老張正甫先生，昨（前）凌晨4時許在睡夢中離世，終年82歲。遺孀蕭芳芳女士，證實了此一消息。張正甫是新聞界的重量級人物，也是蕭芳芳生命中的『定海神針』，芳芳頓失支柱，悲痛萬分。張正甫5月被確診患上胰臟癌，入院兩次做了通膽管無創面手術，前三天才病情轉急，太太、女兒、女婿、準女婿、孫兒全家陪伴在側，張正甫安詳離世。後事將會以低調私人喪禮進行。」

圈中恩愛夫妻 結婚42年育兩女

張正甫與蕭芳芳結婚42年，育有兩女兒張凱琹及張雅琹，是圈中的恩愛夫妻，前年慶祝結婚40周年，當時兩人頭貼頭開心合照，畫面溫馨。張正甫是蕭芳芳第二任丈夫，後者1978年與秦祥林結束3年婚姻後，遇上已認識10年的朋友張正甫，於1980年結婚，雖然保持低調作風，但不時會一齊出席活動。蕭芳芳受耳患困擾多年，丈夫一直關懷照顧。

蕭芳芳曾分享維持婚姻的秘訣：「夫妻若要幸福，必須三分靠運氣，七分靠努力，互相體諒，互相包容。」張正甫近年鮮有公開露面，2010年獲香港演藝學院頒發榮譽博士時，與林家聲（聲哥）一同領獎，蕭芳芳到場祝賀，為丈夫感到興奮，說張正甫與聲哥都是她尊敬的人。2012年張正甫與蕭芳芳到布吉出席大女張凱琹的婚禮。

開創華語電視新聞直播報道

張正甫1961年開始傳媒工作，曾於法新社香港分社任夜班編輯，多年來先後任職記者、新聞攝影師、新聞編輯、電視節目監製、電視新聞部主管、電視及廣播節目總監，以及香港和海外大型傳媒機構的高級行政職位。

其後張正甫晉升為高級管理職位，包括香港首個收費有線電視台麗的電視、澳洲Network Ten電視台、電視廣播有限公司和亞洲首個衛星電視台STAR TV。他亦是亞洲有線與衛星電視廣播協會的創會成員及前主席，開創了華語電視新聞直播報道，亦開創了「主播報道」的新聞形式，並引入衛星技術，讓香港能接收世界各地新聞，更參與籌備全亞洲第一家衛星電視。

離開傳媒工作為浸大執教鞭

在體育盛事報道方面，張正甫曾任全球專業廣播聯盟奧運事務會員、亞洲廣播聯盟奧運事務主管、世界盃轉播營運組織主管、2008年北京奧委員會專業會員之一。

張正甫離開傳媒工作後，近年於香港浸會大學執教4個有關傳媒學的碩士課程，2010年獲香港演藝學院頒發榮譽博士。