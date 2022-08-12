《非常律師》帶挈Netflix用戶增95萬

據報去年10月份，Netflix韓劇《魷魚遊戲》爆紅，當地Netflix的MAU創下1288萬用戶新高後，一直呈跌勢，惟今年1月Netflix播出《殭屍校園》時，用戶人數一度輕微回升，其後再度下跌。近月MAU維持在1100萬水平， 直至《非常律師》6月底開播，才迅速增長95萬用戶。事實上《非常律師》上架後，四度登上Netflix全球非英語節目收視冠軍。

《非常律師》前晚第13集收視13.5%，較上集跌1.4個百分點，仍穩坐同時段劇集冠軍；《便利店新星》池昌旭主演的KBS《說出你的願意》，前晚首播，收視3.6%；池晟主演tvN《獵鑽緝兇》，第5集錄得2.7%，較上集跌0.4個百分點。

《非常律師》前晚一集講朴恩斌接下非法收取路費案件，跟同事到濟州出差，並相約姜泰伍的家人在濟州見面。提起姜泰伍，近日韓國暴雨成災，他宣布捐出2000萬韓圜（約12萬港元）賑災。不少韓星也響應捐款，《我們的藍調時光》韓志旼與《柔美的細胞小將》金高恩各捐5000萬韓圜（約30萬港元），「江南大叔」PSY則捐1億韓圜（約60萬港元）。

文：蘇珮欣