新抱認婚紗無揀維多利亞設計惹爭端 碧咸大仔否認婆媳不和

布魯克林與妮歌拉佩斯結婚前傳媒已比較兩家人的身家，據報碧咸夫婦坐擁4.94億美元（約38億港元）資產，但妮歌拉父親佩爾茨是對冲基金特里安創辦人，涉足不同生意，並兼任多家公司董事；據財經雜誌《福布斯》去年10月估算，佩爾茨的資產達17億美元（約132億港元）。布魯克林和妮歌拉婚禮正是在佩爾茨位於邁阿密的豪宅舉行，不但費用全由女家支付，儀式也遵照佩爾茨信奉的猶太教。

女團辣妹（Spice Girls）解散後，維多利亞專心發展時裝生意，新抱妮歌拉佩斯大喜日子卻選擇意大利品牌Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli設計的婚紗出嫁；加上一對新人婚後鮮有出席夫家活動，過往碧咸逢暑假必定全家往旅行，今年只有碧咸夫婦帶同女兒哈七與兒子告魯斯外遊。近日英美媒體不時有報道稱維多利亞和妮歌拉婆媳不和，尤其後者日前在社交媒體上傳落淚照片，又留言稱最近受到某些人傷害，不少傳媒解讀為她所指的是維多利亞。

據《紐約郵報》報道，由籌備婚禮開始維多利亞跟妮歌拉佩斯已沒任何溝通，亦受不了對方；另外，文化差異也是兩個家庭關係緊張的原因。

布魯克林準備好做爸爸

近年主力做網上烹飪節目的布魯克林，擔任綜藝雜誌Variety「荷李活年輕一代」專輯的封面人物，並與太太妮歌拉佩斯一同受訪。對於婆媳不和的傳聞，妮歌拉不諱言由她沒穿著維多利亞設計的婚紗而起。她表示很樂意也很想穿著奶奶設計的婚紗，幾個月後維多利亞的工作室未能成事，妮歌拉最後選擇了另一品牌，「她（維多利亞）從沒說『你不能穿』，我也沒說『我不願意穿著』」，妮歌拉表示傳聞就是從這裏開始。布魯克林堅持母親和太太相處無恙，並稱傳媒總是會炒作話題。他在訪問中又提到已準備好做爸爸，不過何時開始則由太太決定；妮歌拉稱沒計劃明年榮升父母，但將來必定會有一個大家庭，除了生育之外，她也不排除會領養孩子。