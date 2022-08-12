提議麥大力試求婚 簡淑兒貼士：拒誇張「大龍鳳」

簡淑兒6月離開無綫後，接到不同新工作，感覺比以前自由得多，並透露本月底為某電視台出發到英國拍節目，預計逗留5個星期，男友如有時間或會飛英探班。麥大力與無綫尚有合約未完，她不清楚男友的工作安排。

趙慧珊打第3針生風癩

趙慧珊透露數月前打完第3針疫苗後生風癩，位置集中在腿和臀部，試了很多不同方法止痕，包括浸芫荽水、服中藥、塗薄荷膏等。她說：「試過有日眼部周圍都出風癩，搞到眼腫腫，即時敷熱水和服用西醫敏感藥，現在仍要定時服藥，情况可能最少維持半年才好轉。」她接拍的動作新片年底開拍，正接受武術訓練，雖有跳舞根柢，也難免弄到周身瘀傷，「片中有吊威也、打筋斗和危險動作場面，會好小心做足安全措施，全身加墊保護自己。」

記者：林蘊兒