姜濤Jer缺席首映 過百粉絲舉牌撐場 毛舜筠睇場刊勾回憶 高呼掛念兩子

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

首映禮舉行的商場多層企滿粉絲及市民圍觀，氣氛熱鬧。毛姐未有受訪，只在台上分享感受，透露彭秀慧一早屬意找姜濤演出，當時她不認識姜濤，後來應邀擔任《全民造星III》評判，翻看第一二輯，覺得姜濤非常吸引。毛姐笑說：「我同導演講，真的太好了，我真的好鍾意佢，但之後就擔心不知找誰做另一個仔，於是一起試鏡接見很多演員，最後找到柳應廷。」現場的粉絲隨即起哄。彭秀慧在社交網上載毛姐看場刊短片，毛姐說：「好掛住兩個仔。」姜濤看到姜糖應援短片，在社交網留言︰「謝謝你們，辛苦了﹗」

任達華懷念故友林嶺東

同場還有任達華、陳偉霆、衛詩雅、方中信和周家怡等，任達華談到有份演出的電影《七人樂隊》正上映，透露特意入戲院捧場，覺得好好睇，7個導演拍出香港情懷，希望他們的精神傳承下去。他看到已故導演林嶺東的單元有點感觸，「我跟林嶺東是好朋友，他經常四圍走，但一直關心香港，他講過世界很多地方比香港靚，但心始終情繫香港」。他自覺很幸運，入行以來與該片7名導演都合作過。

衛詩雅早前拍完兩部戲，相約閨密到新西蘭旅行一星期，扣除坐飛機和隔離日子，只得4日自由時間。首次踏足當地的她，表示見羊多過見人，沒有艷遇，新西蘭空氣和環境好，休息後充滿電回港，並透露將搬屋，把物業放租，再另覓居所，希望有較大空間拍攝個人網上頻道。

陳偉霆話母親唔恨飲新抱茶

北上發展近10年的陳偉霆，最近回港跟導演林超賢、張家輝拍電影《爆裂點》，表示之前在北京考了槍牌，終於大派用場，在新片有大量開槍、爆破場面，能跟兩前輩合作非常榮幸，不計較片酬多少。他笑說：「即使不收錢都肯拍，因為疫情，之前有兩年半沒有回來，好掛住香港，好想多回港工作。這套戲拍到10月，這段時間可以多回家陪媽媽，之後要往內地還廣告債。」有沒有帶女朋友回來見母親？陳偉霆笑說：「媽媽一直不建議我拍拖，可能家姐已生孩子，她已抱孫，經常叫我工作。」他稱在內地工作時，母親有時會前來探班，但對方年紀開始大，不想她要隔離。最近他回港拍戲，凌晨三四點收工，媽媽都等他門，又煲湯，好感動。

此外，商台前日宣布MIRROR有份參加9月的籃球賽及拉闊音樂會延期，《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》如期9月9日舉行，但官方名單已不見MIRROR成員楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com