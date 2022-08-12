偕丈夫離港移居美國 黃夏蕙臨別依依：有緣再見

美國巡演唔怕悶

夏蕙姨透露帶了4箱行李上機，是登台服飾、化妝品及藥物，經理人為她安排了在美國巡迴演唱，兩三個月內做8場。Simon表示很多商會及表演場所知道夏蕙姨赴美，邀請她演出，離港前仍工作不斷，掙了6位數字。夏蕙姨說：「一天拍幾組，拍到腳軟。」

愛熱鬧的夏蕙姨不擔心移居美國後生活苦悶，外國都有很多派對，可以繼續玩到深夜，又可以弄曾孫為樂。之後可有計劃回港？她說：「有緣再見。雖然香港隔離措施放寬，但不想隔離，等不用隔離再算，目前計劃農曆新年一定回港。」

夏蕙姨離港前在社交網發表感言：「大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！哈哈！剩下嘅就只有一個個被世人複述嘅故事。希望大家可以做到故事中嘅主角，將呢個傳說發光發亮！」

夏蕙姨又寄語有能力的人幫助需要幫忙的朋友，沒能力則暫時忍耐，相信總有一天，不斷磨練及改進的日子下，可以成為一個有能力幫助別人的人物。

記者：柯美