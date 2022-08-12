林鈺洧減7kg著泳裝現小肚腩 陳瑞菱自信露疤 徐麟打頭陣緊張

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

身高5呎9吋的星二代8號林鈺洧，參選後已減了7kg，上圍保持34.5D。她覺得身形靚不靚，不止看cup數，最重要勻稱有曲線，自覺滿意收身進度，目標賽前再減二三kg。談到她穿泳裝現小肚腩，她表示跟早上吃了點水果有關，會做運動加操，令肌肉更結實。

邢慧敏被身邊人嫌瘦

模特兒出身的13號邢慧敏首次著比堅尼出鏡，好滿意自己的表現，但被身邊人嫌瘦，她笑言習訓期間不用減肥，反而食薄餅、白米飯增磅，與11號馮嘉敏堪稱最為食佳麗。她說：「但我要學笑容和口才，平時笑容太燦爛，要含蓄少少。」

11號馮嘉敏表示已習慣面對人群和鏡頭，學識淡定，因而著泳裝更有自信。提到馮嘉敏和19號楊溢在社交網曬泳裝照，馮嘉敏解釋：「我跟哥哥行山運動，見海灘沒人，就除剩內衣影相留念。」楊溢承認閒時熱愛水上運動，家姐為她拍照留倩影，笑言出海習慣著泳裝，有信心靠泳裝環節搶分，但要努力適應穿高跟鞋走路。

梁超怡化妝遮左手腕紋身

1號徐麟自言將是首名出場的佳麗，有點緊張，幸好參選後保持健身，加上習訓後增加著泳裝的信心，但不敢講自己35吋上圍身材最優勝，因很多佳麗都豐滿。10號何思懿表示減去10磅，希望再多減六七磅，有心理準備賽前無啖好食，又大讚林鈺洧擁有葫蘆身形，是最豐滿的佳麗。

3號陳瑞菱和14號梁超怡為以最佳狀態亮相，換泳裝前早餐只吃香蕉和雞蛋。梁超怡更特別化妝遮左手腕紋身，尊重大會。陳瑞菱談到以泳裝上陣，露出胸腹長疤，無損自信，「其實初初做完手術都會介意，常用服裝遮住，後來想通了，慶幸年輕有經歷，令人生更精彩」，現在也常著泳裝玩戶外活動和曬太陽。

纖瘦王子蝶張光怡不停食

7號王子蝶與15號張光怡身形纖瘦，她們不覺得輸蝕。張光怡說：「大有大好、細有細好。」兩人稱參選期間不停食東西，王子蝶更不忌諱食杯麵，笑言有空間再增10磅。

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