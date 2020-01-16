MIRROR續停工 盧瀚霆「拉闊騷」延期 So Ching藉文章疑向ViuTV表不滿

MIRROR演唱會發生意外，So Ching男友李啟言（阿Mo）受傷在醫院留醫，她連日來更新社交網限時動態為男友打氣，表達掛念之情。昨日凌晨So Ching上載與阿Mo戴口罩頭貼頭合照，留言：「Goodnight bou！」她對男友不離不棄的窩心舉動，網民大讚是最佳女朋友。

So Ching於意外後被發現取消關注MIRROR經理人花姐、MakerVille、MakerVille高層魯庭暉、排舞師Rock sir及ViuTV的社交網。昨日她轉發一則名為「yes_you_areright」的專頁文章，專頁留言：「每叫一次花姐加油，VIU加油，都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳！」並提到：「舞台環境、表演者薪金以及安全，VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點。」專頁有多篇文章為香港舞蹈員發聲，並對舞者待遇感無奈。

商台宣布「籃球賽」延期

12名MIRROR成員在意外後一直停工，有傳會暫停工作兩個月調整心情。日前已辭演8月20日在東京舉行的音樂節，9月MIRROR原本參與商台叱咤903的3個大型活動，昨晚商台宣布，9月3日及9月6日舉行的《903 AllStar籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期；9月9日假亞洲國際博覽館舉行的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》則如期。

Jer自拍電影燈箱廣告宣傳

姜濤與Jer主演電影《阿媽有咗第二個》今日上映，二人缺席昨晚於銅鑼灣時代廣場舉行的首映禮，Jer在社交網上載電影的燈箱廣告照片，留言︰「首映日tdy，雖然去唔到，但在我腦海中有曾經幻想過它的出現。」照片反映一個疑似Jer的身影，之後再上載海浪的短片，留言︰「很好聽的浪聲，多謝你每天都在安撫人。」

《阿媽有咗第二個》導演彭秀慧分享戲院有大批姜濤粉絲拿着名牌支持偶像的大合照，並發文抒發感受，說3個月前開會商討昨晚首映的安排，她在謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，但她常對觀眾說，就當這一齣電影是《Top Gun：Maverick》（《壯志凌雲：獨行俠》）吧，大家見不到Tom Cruise（湯告魯斯），還是會入場。彭秀慧說：「再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值，處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」

網民不滿收埋MIRROR節目

ViuTV官方社交網的宣傳工作在紅館意外後暫停，直到周一（8日）上午低調更新，換上新的封面圖片，公布新一輪節目安排，包括韓劇《模範的士》、《戀愛Staycation》、《嘥料》及《拆你個夢》，未見有MIRROR的綜藝節目及劇集安排。

姜濤、陳卓賢、呂爵安及邱士縉等合演的《季前賽》原定8月29日晚首播，現時未知會否延播。不少粉絲及網民洗版留言，認為MIRROR在此事上沒有錯，不需要延播他們演出的相關節目，亦不用將MIRROR收埋，意外的事要交代，但節目都要繼續做好。

娛樂組