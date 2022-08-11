逆境靠老婆養家 追夢堅持到底 導演陳詠燊：繼續好好拍電影

入行22年的導演陳詠燊回望過去，覺得香港電影業的生態變化可分成3個階段，他說：「我在演藝學院畢業，2000年入行時已有人說香港電影已死，但我師父馬偉豪導演仍可拍到1000萬以下的中型製作，如《新紮師妹》和《下一站…天后》等。但到了2005年，合拍片興起，很多資深導演北上拍戲，香港影圈突然變得好極端，得大製作的合拍片或數百萬的小製作，市場分裂。近這8年，影圈青黃不接，造就新導演湧現，分水嶺由黃修平的《狂舞派》開始，原來新導演用低成本拍戲，在香港也有口碑，漸漸有人記得黃進、陳小娟及彭秀慧等新晉導演，大家會因他們入場睇戲，又是另一個時代來臨。」

未跟恩師北上 天堂跌落地獄

陳詠燊在眾多演藝同學中，是起步最好的一個，甫入行便跟着馬偉豪任月薪編劇，有固定收入，四五年間寫了十多部電影。但順利背後卻藏暗湧，他說：「因為結婚沒跟馬偉豪北上發展，留港後突然失業了兩年，什麼工作也沒有，向全港中學叩門自薦識教編劇，亦無人問津，當時靠太太養我，變成煮飯公，每天在家煮飯等太太回家，由天堂跌落地獄，這階段真的好難捱。」自覺等機會不是辦法，於是主動幫某公司的動畫片寫稿，並找來幾個後生仔幫手，雖然掙錢不多，但幾個月的工作令他恢復鬥志，他說：「其實最終都是靠自己，尋回鬥志後，就搞小製作、拍廣告，不過為了生活，我仍是賣身入了馬會工作。」離開影圈十多年，直至朋友開戲，找他一起度劇本，發現自己的才華原來在這裏，毅然放棄高薪厚職的馬會工作重返影圈，機緣巧合下執導《逆流大叔》及轉到演藝學院執教鞭。

《逆流》劇本逾10年無人問津

首次執導《逆流大叔》，累計票房逾1500萬元，陳詠燊估不到成績那麼好，並透露《逆》片是其2004年寫的劇本，講述過去的自己拯救了未來的自己，他說：「當時仍幫馬偉豪工作，在柴灣剪接室見到人扒龍舟，覺得好有型，卻沒有人拍過這類題材，馬偉豪鼓勵我寫這劇本，原本給對方拍，但推銷了10多年，都無人願意出錢投資，直至自己想執導演筒，手頭上只得這個完整劇本，馬偉豪又肯讓我操刀，便決定開拍，屬於自己的初心。」

展望未來，陳詠燊會像文念中同名電影一樣繼續「好好拍電影」，他說：「睇完文念中執導的《好好拍電影》個心定晒，戲中記錄許鞍華電影創作之路，許鞍華執導至70多歲依然活躍影壇，我現在才45歲，還可以多拍30年。導演是用腦的崗位，只要對電影還有熱情和認知，總找到方法拍自己想拍的電影，許鞍華和奇連伊士活就是個好例子，不追潮流，拍自己相信的東西，同樣獲得觀眾欣賞。當然技法上要不停進步，跟潮流走。」

拍戲需有社會責任 與時並進

陳詠燊視導演和編劇為終身職業，還有很多故事想講、想拍，他說：「未來無論遇到什麼困難，我都會堅持到底，因為實在太喜歡寫作，尤其《逆》片上映後，在某場合上，有個陌生人告訴我，他看完該片便辭職去追夢；我部戲影響了一個人的人生，好感動。有心去做、有故事去講，原來可以畀到力量一些人向前行，所以要繼續拍。我覺得拍電影是需要有社會責任，有正面價值觀，睇完會有點得着，這是我的使命。」他奉勸新入行的編劇和導演亦要堅持，但堅持自己理念的同時不可原地踏步，要與時並進，他說：「堅持二字有很多不同解讀，可以靈活地堅持、進步地堅持，我堅持自己的崗位，但要不停進步，了解這個世界發生什麼事，不停令自己技法和講故事的技巧更加好，這才是真正堅持。」

視林振強為偶像 愛上填詞

涉獵不同範疇工作的陳詠燊主力仍是拍電影，但想多點填詞，因年輕時已很喜歡聽粵語流行曲，在嶺南大學讀中國文學碩士，畢業論文是「粵語流行曲歌詞四十年——看中港關係的轉變」。

陳詠燊說：「已故林振強是我偶像，同一個題材，他可以寫幾首歌，夏韶聲的《結他低泣時》和倫永亮的《鋼琴後的人》，其實是同一個故事；陳潔靈的《當天那真我》和林子祥的《追憶》，有一句歌詞更是差不多，真是高手。我覺得廣東話好偉大，林夕和黃偉文有很多作品，食字和比喻用得相當出色，例如《一絲不掛》是指無著衫，用在感情上，我一絲都無掛住你，一字不改，卻有雙重意思；《調情》原本講男女之間的感情，但同時間可以用作烹飪。我慢慢鑽研粵語流行曲，就想自己寫歌，但在香港做填詞人好被動，我寫了幾首歌，都因為是自己的電影，霸住來寫，王菀之的新歌《狠愛狠愛你》亦然，希望未來有人找我填詞吧！」

服裝︰RVC_Gentlemen

場地︰翡翠拉麵小籠包（灣仔大有廣場店）

記者：柯美

攝影：陳釗