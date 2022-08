日時裝大師三宅一生肝癌離世 汪明荃著品牌數十年 最愛皺褶設計

1938年出生於日本廣島縣的三宅一生在東京多摩美術大學畢業,1960年代到法國修讀時裝設計,60年代末期先後跟Givenchy與Guy Laroche工作。1970年成立三宅設計事務所,翌年成立個人品牌「Issey Miyake」。1973年,Issey Miyake首次參加巴黎時裝周。2007年,三宅創立日本第一家設計博物館21_21 Design Sight,並擔任館長。

三宅一生專注創作新式皺褶方法,以「一生褶」的剪裁哲學著稱,代表作包括「Pleats Please Issey Miyake」系列。皺褶衣以外,他所創經典副牌BAO BAO推出的三角幾何手袋亦廣為人知。他曾獲日本文化勳章及2016年被賦予法國榮譽軍團勳章。

許廷鏗貼黑白照悼念

本地有不少藝人、歌手都是三宅一生的支持者,汪明荃(阿姐)更是「Issey Miyake」擁躉,她回覆《明報》稱著了這服裝品牌已經數十年,近期品牌也有贊助她,設計好創新,用的顏色好大膽,布料質地好好,最鍾意皺褶的設計。阿姐稱三宅一生好有才華,他的離世好可惜。許廷鏗昨日也在社交平台貼了三宅一生的黑白照悼念,留言:「Thank you for being such as inspiration.」

娛樂組