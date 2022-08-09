合作開騷站樓梯獻唱 黃妍per se強調裝置穩固安全

黃妍與per se合唱歌曲《天光塌下前》，黃妍叫歌迷估歌名，表現吞吞吐吐，可能擔心令大家聯想起MIRROR紅館演唱會的意外。

per se被歌迷催結婚

唱完最後一首《我沒有歌》，場館隨即亮燈，歌迷不肯離開大叫安歌，3人應要求再上台。per se自爆有內幕消息公布，現場起哄大叫「結婚」，Stephen說：「我們已有日子，是今年12月第一個星期，在九龍灣開騷。」全場歌迷報以歡呼和掌聲，他們再唱兩首歌，為演唱會畫上句號。

騷後3人接受訪問，Stephen說：「我一向畏高，連過山車也不敢玩，故需要時間調節心情，克服心理壓力才敢行上樓梯，慶幸出來效果不錯，也值得，感覺如站在富士山及喜馬拉雅山。」

提到舞台設計，他們否認刻意將舞台邊與地面高度縮減，稱已取得認可規格牌照才開騷。黃妍說：「早在兩三個月前已知有樓梯設計，裝置好穩固。演出時，幕後工作人員也有在耳機提醒我，慢慢上落，每步都好小心。」per se預告12月舉行九展騷，會視乎疫情發展，才有進一步消息，重申現階段以事業為重，他們暫時未有結婚打算。

記者：林蘊兒