佳麗五音不全 特訓任務艱巨 趙增熹感被整蠱 麥秋成盼有神蹟

記者：陳釗

攝影：劉永銳

趙增熹受訪時大皺眉頭，稱聽完佳麗唱歌後，感到任務艱巨，只有一個半個唱啱音，有的不夠氣，有的甚至五音不全，不過現在還有一個月時間給她們追趕，希望有奇蹟發生。

出名嚴厲的他，有否忍不住鬧人？趙增熹笑言：「我出名惡，但沒有鬧人，只是很大聲說出評語。（教到想嘔血？）不會，盡力而為。但如果一個月後，見到她們有很大進步，會有很大成功感。」可有後悔答應做導師？他說：「監製整蠱我啦，同時整蠱佢自己。我不會經常出現，交由拍檔幫佳麗做聲音訓練。」

麥秋成聽到一額汗

麥秋成笑言聽到一班女仔唱歌時的節奏感已經一額汗，希望以一些道具輔助她們，「唱歌加跳舞其實幾辛苦，要唱啱音又要跳得準，對她們和我都是一個挑戰，希望在鞭策下有神蹟出現」。他笑稱事前毋須問準太太湯怡，冧爆說：「無人揮得贏她，不過我都請了一名女助手幫手，始終跳舞有很多肢體動作。」

陳瑞菱曾跟麥潔文學唱歌

自言喜歡唱歌的陳瑞菱，覺得「嚴師出高徒」，認為趙增熹所給的是善意批評，「我之前沒參加過歌唱比賽，但有跟麥潔文學過唱歌，雖然已有一兩年沒練習，但對自己有信心」。她昨日首次展露腹部的長疤痕，表示沒有心理壓力，已接受了疤痕，為它感到驕傲，希望用自身經歷帶出正能量，提醒大家珍惜生命。

陳瑞菱強調從沒想開刀切除腫瘤的事會曝光，既然被公開了，希望將它轉化成正能量，不想被誤會博同情，「最近開始做激光去疤，做四五次療程便可減退，不過做完一次要休息，希望準決賽前可完成」。陳瑞菱笑稱雖然在母親開設的美容中心接受療程，但身為女兒的她都要找數，只是收便宜一點。

林鈺洧羨慕邢慧敏「瘦底」

大熱林鈺洧和邢慧敏一同受訪，林鈺洧稱做平面模特兒時拍照行catwalk就多，從未試過表演唱歌，所以想挑戰自己，「聽到自己開聲都有一刻自我懷疑， 但會努力唱好」。邢慧敏表示沒有上台唱歌和跳舞經驗，對她而言是很大挑戰，「自覺唱得都ok的，未去到五音不全，但還有很大進步空間」。問到她們可覺得趙增熹很嚴厲？邢慧敏爆有些佳麗很怕上堂被老師鬧，但嚴師出高徒。

正努力收身減肥的林鈺洧，開心表示現時比第3次面試時瘦了4公斤，想再減多三四公斤，她有正常進食，希望健康減肥，不會像以前用斷食方法。邢慧敏大讚林鈺洧很勤力，趁有空檔就做sit up，「其他佳麗都笑她使唔使咁勤力呀」。林鈺洧稱邢慧敏天生「瘦底」不會明白。不過邢慧敏表示有朋友說她上鏡太瘦，所以要肥番少少。

拍攝行程緊密 睡眠不足

陳銘鳳和何思懿在佳麗嗜好欄上均填上唱歌。陳銘鳳稱未接受過專業唱歌訓練，唱功方面仍有很大進步空間。何思懿笑稱平時喜歡唱K，有朋友讚她唱得不錯，但經過昨日一役，什麼信心都沒有了，會繼續努力。

談到今次外景拍攝行程，何思懿直認很辛苦，前一晚凌晨兩點多才有得睡，接着清晨6點又起牀了，要保持身段又不敢吃東西，但沒有後悔參選。陳銘鳳開心認識到一班優秀的朋友，在交談中廣東話進步不小。

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