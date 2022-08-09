男友阿Mo蘇醒 蘇芷晴：I miss u

阿Mo父親李盛林牧師前天於代禱信透露兒子已蘇醒，能簡單與外界溝通。女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）前晚在社交網上載抱住愛貓Limlim的照片，隔空向男友阿Mo留言「Goodnight, I miss u」，還附上打氣手勢。

釗峰目睹紅館意外猶有餘悸

C AllStar成員釗峰事發當晚身在紅館睇騷，目擊意外經過，有網民稱場館疏散時見他嚇呆了。事後釗峰在社交網稱：「一生平安。」並附上祈禱圖案，直至上周六，他再上載張天空照，留言提到經歷人生無常。

釗峰接受傳媒訪問，表示跟當日在現場的幾名舞者及身旁的人相熟，都很擔心他們的情况，已送上問候。他目睹意外後，至今猶有餘悸，感受跟大家一樣，不能忘記，但會努力堅強起來，並默默為受傷的舞蹈員阿Mo、阿峯、Zisac及他們的親友祝禱，盼早日渡過難關。

娛樂組