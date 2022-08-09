《緣路山旮旯》贏口碑未封蝕本門 岑珈其回應樣衰負評︰會努力再做好啲

記者︰柯美

《緣路山旮旯》上映以來，導演黃浩然與演員落力謝票，有口碑又幾乎場場爆滿，但票房告急，原因是少戲院上映，而且不少是「天地場」（每日兩場，最早一場加最夜一場）。首日票房只收11萬，前日（周日）增至逾30萬，但距離不蝕本仍有很大距離。

導演：放映場次少 完全無得打

問黃浩然會否要求院商增加放映場數？他回覆《明報》稱︰「其實我都沒方法做到，我們的情况好被動。《緣路山旮旯》現在多人睇，院商已加了放映場次，上周四開畫時只得60幾場次，現在有80幾。」他續道：「我知道發行公司有極力爭取，上映第4日多了10間戲院加入放映，但場次不多，對比現在票房最好的幾部電影，每日有150至300場次，所以《緣》片完全無得打。問我可以做什麼？唯有希望將口碑傳開去，吸引愈來愈多觀眾捧場。其實在商言商，戲院只睇數字，不能夠keep住有觀眾，說什麼也是徒然。」

黃浩然預計累積至昨日的票房應有130多萬，該片成本270萬，沒錢做鋪天蓋地的宣傳，最有效的宣傳是靠觀眾口碑與分享。

有網民撰長文批評岑珈其樣衰，難接受他在戲中跟多個靚女配對，又說想坐時光機欺凌他，長大也不敢做演員。岑珈其到其專頁留言：「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思，但我真係真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」

游學修力撐：似讚緊佢係實力派

岑珈其經理人公司也在社交平台發文：「我相信一個演員嘅才能同可塑性，唔係只係睇外表，係睇本質。呢個世界有太多標準同審美觀，我哋唯一能夠做嘅係做好自己，尊重欣賞每個人都係獨一無二，擁抱自己嘅獨特性。同時感謝支持與睇住珈其成長的觀眾，他的夢想與專業是做一個演員，奮力到這個階段，期待他繼續努力做好演員本分與做好每個演出。」好友游學修力撐說︰「踩一個唔係靠樣嘅演員樣衰，就好似讚緊佢係實力派咁。」不少網民也留言鼓勵岑珈其，大讚演得好，又說看到他的努力。

余香凝：俊男配美女太悶了

早前岑珈其與余香凝接受《明報》專訪， 兩人曾在電影《非同凡響》合作，前者笑言早已暗戀對方，終於在《緣》片修成正果。余香凝提到投資者原本對導演起用岑珈其做男主角有意見，建議找個「高帥男」，但她不贊成，覺得俊男一定配美女太悶了！岑珈其形容現在似日劇中伊藤淳史飾演的電車男，追到伊東美咲飾演的愛瑪仕小姐一樣，希望有三部曲，與余香凝再合作。

岑珈其婚前情路兜轉

現實中，岑珈其的情路同樣兜兜轉轉，前年才跟太太李桂玫修成正果，兩人拍拖過程非一帆風順，他說︰「我們拍拖七年，頭兩年她提出過無數次分手，因她不是圈中人，覺得我的工作模式沒安全感，半夜都要去開工，像去偷情的男人，令她起疑心及接受不到。」他坦言遇到太太後，即認定對方為終生伴侶，故她每次提出分手，都會極力挽回。岑珈其現在育有一歲半的兒子臻臻，一家三口好幸福。

場地提供：HYC Bar ＆ Lounge

化妝/髮型：Carmen Chung @carmencmakeup_cc @nickienickhair @orient4（岑珈其）

服裝：BILLION BOYS CLUB from HBX @bbcicecream @hbxhk（岑珈其）

髮型/化妝：Ken Hui @Artify lab/Lavinia Tang（余香凝）