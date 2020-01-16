前夫Kevin Federline爆兩子拒見阿媽 Britney反擊：我給了他們一切

今年6月，美國樂壇天后Britney Spears跟拍拖5年的演員男友Sam Asghari在加州住所舉行婚禮，並邀請樂壇天后麥當娜（Madonna）、《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、《破案三人行》Selena Gomez到場見證她第三度出嫁，Britney的首任前夫Jason Alexander更不請自來，硬闖婚禮，最終被Britney的保安員制服，鬧出小風波。雖然當時有報道稱，Britney與第二任前夫Kevin Ferderline的兩名兒子：16歲Sean Preston和15歲Jayden James，為母親再婚感到高興，卻未有出席婚禮。

稱兒子遺傳Britney音樂天分

Kevin Ferderline近日接受英國《每日郵報》訪問，稱是兩名兒子選擇不去Britney婚禮，而且近月都拒絕與媽媽見面。舞蹈員出身的Kevin於2004跟Britney結婚，但婚姻只維持了約3年，兩子也大多時候跟他及其現任太太、前排球運動員Victoria Prince一起生活，並且跟同父異母的兄妹都相處融洽。Kevin在訪問中透露，Britney不時在社交媒體發布裸照，他只好向兒子解釋，是她表達自我的方式。不過Kevin強調，兩名兒子還是很愛母親，而且遺傳了她的音樂才華，Sean會嘗試製作歌曲，又學習彈結他；至於Jayden則喜歡彈鋼琴。

Britney Spears當年因為連串失控行為，法院最後判決由其父Jamie監管她的生活及財產，直到去年才正式重獲自由，Britney不時批評Jamie充滿機心，聲言要為自己討回公道，就算第三度結婚，也沒邀請家中任何人出席。Kevin Federline受訪時對於前外父卻有正面評價，認為Jamie對Britney的管束，反而救了她；又稱與前外父完全沒芥蒂，若兒子Sean和Jayden願意跟外祖父恢復往來，他也不會反對。

對於Kevin Federline的訪問，Britney昨日隨即在社交媒體Instagram限時動態發文，稱獲悉前夫公開討論她與兒子的關係感到很傷心，又大嘆養育青少年毫不容易。Britney聲稱已給兒子一切，並表示當年她的媽媽着她交兒子給其生父，自言很受傷害。Britney現任丈夫Sam Asghari發文力撐老婆，除炮轟Kevin的言論不負責任及不正確外，又稱Britney的兒子醒目，而且快將18歲，有權自己選擇，將來會發現Kevin過去15年一直沒盡父親之責。