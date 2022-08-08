愛雀客串新劇 陳庭欣升呢「星媽」

陳庭欣正忙於拍新劇《寵愛Pet Pet》，出動自家鸚鵡Shabu Shabu客串一集，愛雀獲導演拍特寫鏡頭，並笑說：「Shabu才是明星，帶牠出街，很多市民認得牠，比我更受歡迎。上次走失，只是爸爸一時疏忽，已教家人和工人姐姐如何看顧寵物。」陳庭欣表示想過為鸚鵡搞粉絲會，待疫情過後才籌備，又計劃完成手上工作，向公司請假，與男友飛泰國或新加坡旅行充電。

張達倫笑囝囝無演戲天分

張達倫與太太及兒子一家三口到場，4歲兒子張凱碩表現興奮。剛拍完電影的他，有空陪兒子放暑假，已安排打籃球和游水等活動，稱兒子很好動，想他什麼都試。有否考慮讓兒子做童星？張達倫說：「其實他小時候有拍過廣告，試過有朋友開戲，想找囝囝客串，可是他表情太誇張，看來不適合拍戲。」他透露在澳洲讀大學的19歲繼女，早前回港一家團聚好開心，並稱有意追女，湊成好字，正努力計劃中。

記者：林蘊兒