合作開騷互唱名曲 謝安琪方皓玟同被考起

問到最希望對方演唱自己哪首歌曲？方皓玟毫不猶豫選擇《異流》，「《異流》是我加入獨立公司後第一首歌，亦是我第一首獲得普遍認同的作品，每一次聽到這首歌我都會喊，有諗過如果由Kay演繹我的『里程碑』會點？相信會有好大感受」。Kay希望方皓玟透過《年度之歌》訴說歌者心聲，「好幾名歌手講過，會在自己的騷選唱這首歌，因為歌詞好體貼到他們的內心。我得到這首歌時，入行資歷尚淺，錄音時仍未領略歌裏的景致、人生的高低起跌。到現在每一次唱都會好觸動，我都好想聽到小明（方皓玟）唱，可能我都會喊」。

娛樂組

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