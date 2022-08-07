舞蹈員阿Mo留醫仍然危殆 So Ching首發聲為男友打氣︰等你回來

阿Mo受傷後一直在醫院深切治療部留醫，情况危殆，維生指數穩定。So Ching在意外發生後到醫院了解情况後，一直未有露面，上周四COLLAR隊友到商台接受訪問，她亦缺席。不過她在社交網將與阿Mo的3個帖子置頂，全是兩人的合照及合跳片。有發現她取消關注MIRROR經理人花姐（黃慧君）、MakerVille、MakerVille高層魯庭暉、排舞師Rock sir及ViuTV的社交網。阿Mo父親李盛林牧師日前在代禱信中感謝So Ching，稱So Ching是「除了神以外，她成為他極大的支持」。意外發生逾一星期，So Ching昨晚更新社交網，在IG限時動態上載貓兒與米奇公仔鼻貼鼻的照片，下方寫着岑寧兒歌曲《如果我是一首歌》的歌詞「等你回來聽我重複這旋律」，憑歌詞寄意。

AK︰難關再難都一起過

MIRROR成員及經理人花姐近日相繼在社交網發文表達感受，副隊長江生（AK）是舞蹈員出身，他昨日上載12子與舞者們在舞台演出時的照片，留言︰「一星期過去，抱歉令大家擔心，但難關再難，我哋都一起過。希望大家能將最大嘅能量和祝福給予Mo，Fung，Zisac，一定會好起來，我知道一定會。戰友們，約定台上再見。」

Anson Lo新片受影響

有傳MIRROR 12子會停工兩個月，隊長楊樂文（Lokman）與林家棟合演新片《命案》暫未有上映日期。又傳盧瀚霆（Anson Lo）原本拍攝韓國導演郭在容執導新片，投資方是他之前主演《假冒女團》的電影公司「宏寰文化傳播」，該公司代表黃永峯接受傳媒訪問，承認跟Anson Lo方面曾初步傾過，但尚未落實，加上疫情關係，導演不知何時可以來港。

傳姜濤《季前賽》延期播

有指事件亦打亂ViuTV黃金時段節目安排，由姜濤、陳卓賢、呂爵安及邱士縉合演的原創劇《季前賽》原定8月29日播，現在可能延期播，同時段安排播韓劇頂替。

至於王牌節目《全民造星V》亦延播、《Flat Out》被抽起，其他時段節目如《晚吹》、《MM730》系列則如常拍攝。

娛樂組