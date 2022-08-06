陳柏宇3歲女兒拗數最叻 千嬅偕子留內地 丁子高孤獨消瘦

黎諾懿讚小春雞彈琴有天分

談及子女可與爸爸一樣喜歡運動？陳柏宇笑言女兒Abigail未夠4歲，因年紀太小，只安排跟朋友仔一起學跳舞，現階段「吹水」最叻，他說：「她講嘢一流，拗數最叻，不止似我，更青出於藍，而且好鍾意唱歌。」黎諾懿稱大仔「小春雞」對彈鋼琴較有天分，運動方面仍未發掘到特別叻，他說：「其實無話叻唔叻，最緊要兒子開心，他最近想學劍擊，就讓他玩吓。」

丁子高表示兒子Torres已10歲，較喜歡游泳，最近又學溜冰，如對某方面有興趣，會讓兒子專攻學習，免浪費時間。問他為何消瘦了？丁子高說：「因為太太楊千嬅和兒子一直在長沙，我要回港工作，整個暑假都沒有陪過兒子，因為孤獨，所以消瘦了，不過稍後都會返內地陪家人過中秋節。」

宋宛穎往上海參與真人騷

黃嘉雯與宋宛穎跟一眾師姐同場較量，賽前均有苦練羽毛球，前者表示曾是初中羽毛球校隊，後者笑言只是小學陪媽咪減肥打過羽毛球。黃嘉雯最近有機會客串無綫新劇《下流上車族》，她說：「劇中與林敏驄有感情線，雖然是客串，但比以前角色有更多發揮空間。」宋宛穎希望卸任後有機會拍劇，暫時在綜藝節目方面發展，她說：「很快要飛往上海逗留3個月，參與真人騷節目，其間要返港參與《港姐決賽》，隨即再返上海繼續拍攝，要密密檢疫隔離。」

記者：林祖傑