森美教張秀文操控老公財政

森美又重提10年前跟阮小儀主持的節目《15/16》，是他首個主持無綫節目，當時收視達30點，有不少紅歌星撐場，讓他獲得「最佳節目主持人」獎，成為人生里程碑。由於獎項只能頒給一個人，小儀無份，戥她不值。另一節目《千奇百趣》，森美主持近10輯，雖收視也不錯，但不敢自稱有能力幫手救收視。

信MIRROR會更團結

森美向來稱呼MIRROR成員呂爵安（Edan）做「女婿安」，問演唱會發生意外後有否關心對方？他說：「要關心不止他，還有粉絲及當晚在演唱會的所有人，沒有人想發生此事。但事到如今，不希望傷害再增大，如心情未能平復，就應該尋求協助，發放正能量和同理心，不要再受傷害。」

昨日MIRROR正式辭演本月在日本東京舉行的Summer Sonic音樂節，森美認為可等待下次，或比今次更適合及發揮得更好，相信可以捲土重來。曾傳MIRROR可能解散？森美反對說：「今次意外不關他們的事，反而應給他們更多支持。發生事故後，相信他們的感受最大，亦會因此更加團結，希望此刻用力量繼續向前行，還要行得更好，所以我反對解散。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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