與馬國明同居無嗌交 湯洛雯：會互相遷就

時世混亂未有結婚計劃

近日馬國明因全身沾滿貓毛「泄蜜」，承認與靚湯同居。她解釋因當時疫情嚴重，開工要顧及家人安全，便與馬國明搬出來一齊住。現在疫情緩和，他們經常各自返家，之後或不再租住。談到同居生活，她說OK，兩人都不是難相處的人，會互相遷就對方，又沒有特別要求。有否試過嗌交？她認為沒情侶是沒有爭拗的，有什麼事會講出來，不會嗌交。馬國明是否嫁得過？她有點害羞說拍拖是以結婚為大前提，有傾過結婚話題，是開心事，不會隱瞞，但現在時世混亂，暫時不會計劃。靚湯透露稍後到澳洲工作，笑稱馬國明可能覺得好開心，曾想過一齊去，但因工作及隔離問題打消念頭。提到她父親湯鎮宗早前接受訪問時，建議她離巢無綫往外闖。靚湯相信父親是想她多方面嘗試，不一定要離開公司，况且仍有合約。

陳欣妍暗示兩年後嫁沈震軒

陳欣妍穿露腰裝性感亮相，稱事前未有給男友沈震軒過目，因男友相信她的審美眼光。沈震軒之前到內地工作近兩年，現在已回港，她說男友之前去得太耐，回港後不准他再走。何時計劃結婚？她承認好多人問此事，想專注事業多一兩年，希望有代表作，功德圓滿就結婚。她早前拍攝ViuTV行山節目，當時天氣很熱，由朝行到晚，幸好工作人員好照顧她，沒有中暑。她笑指自己是行山界KOL，可以教大家如何行山不會曬黑。

記者：鍾偉茵