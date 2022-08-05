郭偉亮撐Anson Lo不知意外發生 劉浩龍澳門演唱會延期11月舉行

師兄剛回港，原本7月2日在澳門開演唱會，因當地疫情延期至11月，綵排期間接受6次核酸檢測。

談到MIRROR演唱會發生嚴重事故，曾擔任《全民造星》導師的Eric稱沒安慰MIRROR成員，「相信有很多人安慰他們。這件事我都很震驚，希望是最後一次，亦希望傷者快點康復」。提到盧瀚霆（Anson Lo）事發後仍繼續唱歌惹爭議？Eric明白大家情緒會很嬲，搵事情去鬧，但認識Anson Lo絕對不是這樣的人，「戴了耳機根本無可能知發生什麼事，如果知道，任何人都無可能繼續唱下去。我當年在演唱會求婚，老婆戴住耳機都說什麼也聽不到，完全無氣氛，只聽到監製不斷講，快點，還有兩分鐘」。

記者：陳釗