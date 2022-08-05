配合表演場地最新限制措施 Tyson Yoshi今晚九展開騷壓力大

新措施對將舉行的演唱會有一定的影響，今晚Tyson Yoshi（程浚彥）在九展Star Hall舉行一連4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，他前晚在社交網表示：「星期五開騷，星期三先知道過唔過得，成條Team壓力好大。」昨日跟Tyson Yoshi演唱會方面的人員聯絡，回覆表示雖多了很多難關，但已經解決了。

Hip Hop頒獎禮明舉行 射燈放地

至於明日假會展舉行的香港Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》，之前已刪除舞台部分機件，Kingdom C老闆阿拔昨日凌晨在社交網上載場地照片，地上放滿射燈，他寫道：「將啲燈擺晒喺地下就最安全囉。」

阿拔稱獲告知原來台底重量需要有40噸以上，才合乎現在完善的舞台安全新標準。有工作人員表示前晚臨時獲告知所有吊燈無得留低，還有關於台底重量的事，並要有關部門人員在開騷前來驗收才決定是否可以舉行。據知製作單位已通宵處理中，盡量配合。

林家謙紅館演唱會刪舞台效果

在MIRROR紅館意外後，本月19日林家謙將會是第一個於紅館開演唱會的歌手，據知製作單位已刪去很多舞台效果，亦減少舞蹈員數目。

娛樂組