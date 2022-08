COLLAR率先復工 獨缺So Ching MIRROR成員相繼發聲 姜濤：不放棄

記者:陳釗

MIRROR紅館演唱會意外後,他們與COLLAR的工作,以及ViuTV的宣傳亦暫停。外界除關心舞者傷勢外,亦關注MIRROR成員情緒狀態,日前隊長楊樂文(Lokman)在社交網表示:「我哋會睇住自己,唔駛擔心我哋。」其後各成員有轉發帖文。MIRROR及COLLAR前日被召回公司,晚上9時45分眾人經停車場離開,陳卓賢(Ian)神情嚴肅駕車離開。呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)木無表情,坐經理人花姐(黃慧君)座駕離去。其他成員江生、陳瑞輝(Frankie)及姜濤等分乘兩架七人車離去,未有發言。

Ian:保持正念 Edan:放心我無事

姜濤昨日凌晨在社交網寫上:「不會放棄 我們不會放棄 一定會站起來 一起面對一切」粉碎解散傳聞。Ian昨上載天空照片,寫道:「保持正念,祈禱。」Frankie則分享心心照片留言:「唔好信自己無可能做得到,唔係要你叻,唔係要你做得好好,只係,面對挑戰唔好先放棄。相信自己,就咩都會有可能。」Edan發文表示:「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我無事。現在只希望傷者早日康復,只求人無事。God please help us.」李駿傑(Jeremy)說:「We are one and all 我們會一起走下去,不管有多困難,繼續祈禱。」

舞者羅德智:將來一齊行返上台

在演唱會前受傷未有參與演出的舞蹈員羅德智(Zisac),昨日上載演唱會工作人員通行證,留言:「呢個Show,雖然我最後無上過台表演,但絕對要留個紀念,無諗過24個人可以咁一條心,將來我哋24個一定可以一齊行返上台,連埋12子,36個一體!最後希望所有受傷嘅人,無論身體心靈精神,都早日恢復,好好過日子。」

沈貞巧:希望大家都平安

So Ching男友阿Mo目前仍在深切治療部留醫,COLLAR昨日復工到商台接受訪問,她未有現身,只有其餘7名成員到到商台。她們落車後即進入電台,全程不發一言,有向守候傳媒揮手。節目開始時,COLLAR就意外發表感受,隊長沈貞巧(Gao)說︰「好衷心咁多謝大家關心我們,收到好多不同界別的人鼓勵,同埋收到你們的愛。我們OK的,希望大家都平安,希望好的事會發生。我們會帶住大家的力量去努力,繼續做好,散發正能量。多謝大家咁關心So Ching,希望大家可以繼續相信及支持我們。」昨日生日的蘇雅琳(Ivy)稱從不相信生日許願,但今年要許兩個願望,包括大家都身體健康及將平安送給So Ching、傷者及所有表演者。

MIRROR辭演東京音樂節

MIRROR原定本月20日在東京舉行的大型音樂節《SUMMER SONIC 2022》演出,有指已辭演。至於他們9月參與商台舉辦的拉闊音樂會、生力軍音樂會及籃球賽,會否如期舉行亦受關注,商台回覆傳媒稱未有任何更新。