7億成本《蝙蝠女》遭腰斬

《蝙蝠女》由《重案夢幻再重組》阿迪爾埃爾阿拉伯（Adil El Arbi）和比拉法拉（Bilall Fallah）執導，《狂舞紐約》麗絲莉基斯（Leslie Grace）扮演蝙蝠女，《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）會再次飾演蝙蝠俠，《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）及《盜墓迷城》班頓費沙（Brendan Fraser）等實力派演員亦會參演，陣容不弱。Variety引述知情人士稱，《蝙蝠女》遭腰斬跟質素無關，雖然該片製作費約7500萬，受疫情等各方面影響，提升至9000萬美元（約7億港元），但真正「死因」是華納高層改變了策略。今年4月華納兄弟與Discovery合併成立新部門，並由大衛扎斯拉夫（David Zaslav）出任行政總裁。事實上同屬DC電影宇宙的《蝙蝠俠》，今年3月在戲院上映，全球票房7.7億美元，成績不錯，大衛扎斯拉夫上任後遂調整前任積遜基拉（Jason Kilar）專注串流平台發展的策略，把重心放回在戲院上映的首輪電影，而且不會投放太多資源在直接於串流平台上架的新片。有美媒分析指《蝙蝠女》如果要在戲院上映及海外發行，需增加3000萬至5000萬美元宣傳費用，似乎成本過高，該片因而顯得有點高不成低不就，若安排在HBO Max直接上架，又不大合乎現在管理層的經濟原則，所以最終被犧牲。