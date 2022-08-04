新片《Hunt》首映 群星撐場 鄭雨盛李政宰自爆體力差

李政宰與鄭雨盛合演的新片《Hunt》下周三在韓國開畫，香港暫時未有映期。《Hunt》以1980年代為背景，李政宰跟鄭雨盛飾演韓國中央情報機關主管，為揪出內鬼，二人由合作變成互相猜疑，並揭開「韓國一號暗殺作戰計劃」內幕。

與嘉賓逐一合照

《Hunt》前晚在首爾舉行首映禮，劉在錫、李敏鎬、金秀賢、李秉憲到場外，亦吸引《衣袖紅鑲邊》俊昊、防彈少年團（BTS）成員Jin、《紅丹心》張赫、《上流寄生族》李善均、《魷魚遊戲》鄭浩妍、魏河俊及崔帕西阿努潘（Anupam Tripathi）等到場，星光熠熠媲美頒獎禮，也足證李政宰與鄭雨盛人緣甚廣。

李政宰及鄭雨盛私交甚篤，被網民封為「清潭洞夫婦」。兩人前晚在首映禮以「主人家」身分在台上逐一與來賓合照，被指安排像婚禮。兩人昨日接受韓媒訪問，李政宰自言是其提議搞搞新意思，與鄭雨盛討論後決定在台上迎賓，鄭雨盛還提議現場播放《Hunt》主題曲，李政宰說：「當日戲院還有其他電影放映，全場只放《Hunt》歌曲好像不太好，但鄭雨盛親自游說院商才成事。」

親自邀請劉在錫

李政宰稱與鄭雨盛入行多年，仍喜歡挑戰新事物，「主角與嘉賓合照好像大收宣傳之效，新聞照刊出了許多」。劉在錫很少出席首映禮，李政宰稱與他有交情，也不好意思開口，「早前在青龍電視劇頒獎禮，與劉在錫坐在一起時提出邀請，感激他爽快答應」。另外，鄭雨盛認識BTS成員Jin，所以邀請對方出席，又大讚Jin口才了得，稱他是繼《與神同行》朱智勳後最有口才的後輩。

鄭雨盛被問到與李政宰相隔23年再在電影中合作，前者大呻拍動作戲最辛苦，自爆與李政宰的體力都太差，「我們一邊呻一邊拍，體力真的不足」。自編自導自演的李政宰表示擔心票房，也很好奇觀眾的觀感；被問到會否再做導演時，他即耍手擰頭，「我只想演戲」，解釋因做過導演後發現演戲更難，所以想演技更進一步。

文：蘇珮欣