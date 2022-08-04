爆父冇打扮拒影全家福 譚俊彥笑狄龍有「偶包」

拒全家參演真人騷：都是假的

鏡頭前扮演不同角色的譚俊彥，鏡頭後，只想做普通人，得閒陪太太行街及親自接送子女上學，像一般家庭生活，所以他無意與家人參演真人騷節目，「不要怪我坦白，真人騷其實都是假的，為增加娛樂性，總會有預先設定。不想小朋友太早被『設定』所限，想他們開開心心成長，過正常人生活」。

形象正面的譚俊彥，擁事業和幸福家庭，名利雙收，自覺很幸運，但未敢講人生已圓滿，「心裏面個月亮未夠圓，仲差少少，首先仔女年紀尚小，最少要等到他們大學畢業。又覺得欠了太太很多，我們太少二人世界，很想補償。最希望當然是趁父母身體仍然好，疫後全家人去外地旅行玩。當全部實現，我個月亮才可以畫到圓滿，現在仍要努力」。

記者：林蘊兒

場地提供：Lawry's The Prime Rib, HK

化妝：Soie Ip

髮型：Franco Chung@Leonardo 3 HairCorner