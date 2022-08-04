Mo父首開腔 感謝So Ching陪伴兒子 So Ching將與男友共舞片置頂

阿Mo仍危殆，其父母昨晨再到醫院探望，Mo父李盛林牧師中午離開時，雙手合十向在場傳媒表示「辛苦晒」。有報道指阿Mo仍然昏迷要插喉，頸椎傷勢基本穩定，院方未來數日會視乎情况，決定治療方案，不排除要再為阿Mo做手術。阿Mo女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）於意外當晚凌晨趕到醫院了解，之後未再露面，不少粉絲擔心其狀况。

So Ching的Instagram（IG）近日把與阿Mo的的合照和共舞片段置頂。其中一個帖文是她今年初搭着男友膊頭合照，她寫道︰「呢一年有好多改變，『多謝所有我愛嘅人同愛我嘅人』，令我可以繼續走落去。」她還將阿Mo的IG帳號加到自己的個人資料欄，並有心心圖案。有網民發現So Ching取消追蹤公司MakerVille、ViuTV、魯庭暉、花姐（黃慧君）及排舞總監Rock Sir的IG帳號，有人猜她是否藉此表達不滿。另外，隊友陳泳伽（Winka）亦未有追蹤MakerVille的IG。

MIRROR傳明年滿約解散

Mo父李盛林牧師前日發出代禱信，請大家為阿Mo和另外兩名受傷舞者阿峯及羅德智（Zisac）祈禱。他感謝各界為兒子阿Mo祈禱，又感謝阿Mo女友So Ching的陪伴，表示So Ching是，「除了神以外，她成為他極大的支持」。

意外後，MIRROR工作全面暫停，昨日有傳MIRROR於2018年成軍時，跟ViuTV簽下5年合約，合約明年屆滿，發生今次意外，部分成員可能考慮離巢發展。不過亦有消息稱MIRROR當時簽下5年死約，死約屆滿後尚有5年生約，合約期是10年，經理人公司擁有續約優先權，如有成員想提早解約，需要雙方達成共識。

娛樂組

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