羅啟銳追思會 張婉婷悼文：從此天上人間

「一天一夜，我呆坐在那裏，不吃不喝」

羅啟銳生前與導演女友張婉婷共同奮鬥及相戀40年，被封為「雌雄大導」。痛失摰愛的張婉婷昨午3時許抵達禮拜堂幫忙打點，羅啟銳的靈柩於傍晚5時運抵現場。禮拜堂正中央放置羅啟銳的遺照，兩旁擺放羅母和張婉婷的粉紅心形花圈。

紀念冊中記載羅啟銳生平和生活照，張婉婷寫的悼文透露了內心的傷痛，「親愛的啟銳，在那個狂風暴雨的午後，你猝然走了。大半生的相依，你就像陽光和清水，一切都那麼理所當然！沒有了陽光和清水，如何活下去啊？隨後一天一夜，我呆坐在那裏，不吃不喝，生命靜止了。忽然我想起，你會否餓了？ 於是到廚房把那天原本在準備給你的晚餐，煮了，把枱開了，擺放了你的位置，我也坐回原位，就這樣，又呆坐了一段時間」。她提到電視新聞報道羅啟銳的生平好威武，很替他高興，證明男友這生沒有白過。張婉婷提到羅啟銳說過：「銀河裏才是你靈魂的徜徉地……」她有感：「然後，在你光影的陪伴下，我把飯吃了，把臉洗了！從此，你在天上，我在人間，大家繼續好好的活下去，Till we meet again。」

有志培育新一代 提供創作空間

洪金寶、鍾楚紅、杜琪峯、田啟文、關錦鵬、張同祖、泰迪羅賓、俞琤、施南生、鍾珍、李治廷的父母及家姐等出席致哀。田啟文表示羅啟銳生前有志培育新一代，提供創作空間，得知對方因心臟問題離世，感到突然，「我們有個群組，羅啟銳是成員之一，之前還跟他商討一些計劃，希望為同業做些事。吳思遠會長鼓勵他多拍電影，他答應會想一想拍什麼題材，當時他不知自己身體有事，知道的話當時會去處理」。田啟文又稱早前在金像獎頒獎禮遇見張婉婷，有上前慰問，「她比較傷心，但她處理得好好，有繼續出席活動」。另外，導演李安、許鞍華，以及黎明、古天樂、湯唯、成龍、馮德倫與舒淇夫婦等，均有致送花圈弔唁。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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