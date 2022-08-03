【開箱】《拼命呼吸》 回看死亡前的人生跑馬燈

飛機失事 流落荒島

《拼命呼吸》全季共分6集，基本是《狂舞紐約》墨西哥女星瑪麗莎巴里拉（Melissa Barrera）的獨腳戲，故事講述紐約女律師莉薇（瑪麗莎巴里拉飾）原定計劃到加拿大因紐維克探望母親，因航班延誤，被迫滯留機場，正當她心急如焚之際，乍聽《國家地理》攝影師和飛機師的對話，得悉彼此目的地相近，於是冒昧請求二人讓她乘搭「順風機」，怎料途中發生意外，小型飛機失事墜落，同機二人相繼死亡，剩下莉薇流落荒野，能否死裏逃生，便成了此片的最大懸念。

《拼命呼吸》以荒野求生的驚慄題材包裝，劇中提到莉薇兩度潛入冰寒刺骨的水底，希望從飛機殘骸找到有用物資，助她提高生存機率；又例如她攀上參天巨木，祈求登高望遠，結果失足墮地，不幸跌斷腳骨。然而肉體上的傷害，怎比得上心靈痛苦，她自小遭母親遺棄、相依為命的父親病逝、在毫無心理準備下未婚懷孕等連番打擊，都在墜機意外發生後，不斷湧上心頭。

當她受盡折磨、萬念俱灰之際，更加出現幻覺，「看見」父親和男友陪伴在側，跟她一起走完這段可能是人生最後的旅程。到底莉薇能否逃出生天，抑或命喪荒野？結局在此不贅，但跟其他Netflix劇集不同的是，編劇沒在結局埋下伏線，因此估計開拍續集的機會不大。

跟《劫後重生》湯漢斯（Tom Hanks）把排球Wilson視為孤島上唯一傾訴對象不同，女主角在《拼命呼吸》透過回憶成長片段，藉以提取養分，自癒心理創傷。當她的求生意志逐漸消失之際，回想起父親從小鼓勵，「你如何吃掉一頭大象？就是一口一口的咬」，她才可鼓起勇氣，一步一步走出困境。

似《狂野行》反思人生

此劇節奏緩慢，現實回憶交錯，求生過程亦不見得驚心動魄，不似里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《復仇勇者》血腥暴力，或者丹尼波爾（Danny Boyle）執導《127小時》的出人意表，難免令部分觀眾覺得昏昏欲睡，因此在影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有44%，可謂意料之內。不過，如可代入主角的心路歷程，或許有另一層體會。

《拼命呼吸》其實更像麗絲韋達絲潘主演的《狂野行》，透過登山過程，反思過去人生，雖然影像灰暗，幸好前景光明，看罷全劇便能感受一股正能量，為身心俱疲的城市人打打氣。值得一提的是，此劇攝影出色，加拿大的壯麗風景，加上疑幻似真的極光，都令人眼前一亮。