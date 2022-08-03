《殺手列車》洛杉磯首映 首拍動作喜劇 畢彼特自認成龍粉絲 讚有才華

《殺手列車》改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》，畢彼特扮演特立獨行的殺手，最新任務是登上子彈火車，卻撞正來自世界各地的同行高手，個個身懷絕技又各懷鬼胎，引來連場激戰。除了畢彼特，《殺》片還有《復仇者聯盟2：奧創紀元》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、《永恆族》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、《親親小站》女星祖兒京（Joey King）及男歌手Bad Bunny等主演，《失驚無神闖謎城》珊迪娜布洛（Sandra Bullock）亦有份客串一角。

澄清並非退休

《殺手列車》台前幕後完成巴黎、柏林及倫敦的宣傳之旅後，前日返回洛杉磯舉行首映禮，畢彼特在柏林穿著半截裙現身引來熱議後，他前日一身綠色衫褲及黃色球鞋還戴着橙紅色口罩露面，跟過往離不開黑白灰的低調打扮迥異。對於為何會忽然著裙，畢彼特向美媒表示，「我不知道，但我們終須一死，所以就亂來吧」；他又澄清了早前被指將退休的傳聞，畢彼特解釋可能早前受訪時言辭上有誤會，並強調自己向來沒長遠計劃，只會憑當下的感覺行事。

據報道《殺手列車》有不少暴力場面，畢彼特表示部分動作鏡頭會交由專業的特技人負責，「此片是動作喜劇，是我之前從來沒拍過的類型。大衛（導演）和我都是成龍的粉絲，談論他已經很多年了。他就像是我們的伯士達傑頓（Buster Keaton），十分有才華，而且被低估了，向着他的方向拍戲，對我而言相當吸引」。

養女升讀大學

另一方面，畢彼特跟前妻、《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）收養的17歲女兒薩哈拉（Zahara），考入位於喬治亞州亞特蘭大的史貝爾曼學院（Spelman College），安祖蓮娜透過社交媒體發布此喜訊。這也是繼長子麥度斯（Maddox）入讀韓國延世大學後，安祖蓮娜另一升讀專上學院的子女。據報史貝爾曼學院成立於1881年，是美國歷史最悠久的私立女子文理學院之一。