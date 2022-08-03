鄭子誠靚聲曾被嫌棄 太太助入無綫成「完美奸人」

難忘追訪祥哥爭產事件

鄭子誠跟劉倩怡因合作節目結緣成夫妻，隨後他在電台工作被縮減時間，事業陷低潮要另覓出路，劉倩怡為他搭路入無綫，展開新一頁。當時被邀加入《城市追擊》團隊，他以為可以好似鄭裕玲與廖啟智等坐廠做主播，所以𦧲飯應，「點知要追訪全城熱爆的祥哥（鄧永祥）爭產事件，冇乜返過清水灣，日日在灣仔開工」。

之後鄭子誠被監製徐遇安看中，在《真情》演李子浩一角，原本是有為青年，但跟演阿海的黃智賢的好人角色類似，監製覺得他眉宇間帶點奸氣，故變為奸角，並成功上位。鄭子誠不介意飾演奸角，反而母親要時間適應，「阿媽話唔忍心見到個仔拋妻棄子又姦淫擄掠」。直至被讚是「完美奸人」才獲媽媽認同。

娛樂組