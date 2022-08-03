「5膠」做最強後盾 岑珈其留空間讓Edan調整心情

籲勿將閒言放在心

「5膠」表示意外發生後，不想打擾Edan，只透過《膠戰》群組發出適量關心，珈其說：「Edan話ok、冇事。我們想留空間畀佢調整心情，有講群組是他的出口，有需要可以搵我們傾談。」對於Edan和盧瀚霆（Anson Lo）被批意外發生後仍繼續唱歌，阿正力撐二人，「呢個意外，觀眾睇到都反應不來，他們戴住耳機演出，隨身體機能跳唱，不知背後發生事，現在氛圍不好，希望惡意批評可免則免」。珈其回想跟《膠戰》成員曾一起跳唱表演，體驗舞台表演專業而複雜，「他們好無辜，其實點做都有人講，希望他們不要將閒言閒語放在心」。

余香凝唔抗拒母女檔拍廣告

《緣》片女主角之一余香凝稱電影受疫情影響，由2月情人節檔期押至本月七夕節推出，戲中介紹了好多山旮旯景點，她打算帶家人遊覽下白泥睇日落。余香凝表示接拍這齣戲時剛得知懷孕，身形愈拍愈腫脹，靠冬季戲服遮掩，「這部戲對我和女兒來講，很有紀念，因為我是佗住她拍攝的，現在女兒14個月大，開始上學前班，遺傳了我的表演天分，最喜歡站在課室中央跳舞」。問到會否母女檔接幕前工作？她說：「廣告或慈善活動，短時間可以，拍戲太長時間，我不忍心。」

余香凝獲胞妹余潔滢現身撐場，曾與MIRROR成員Tiger（邱傲然）傳緋聞的她以照顧同行長輩為由，先行入場，未有接受訪問。

記者：鍾一虹