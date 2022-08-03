Hip Hop音樂頒獎禮刪減舞台部分機件 周國賢9月紅館開騷 增加綵排次數

記者：鍾一虹、林祖傑

由組合廿四味成員阿肥（陳偉雄）和Brian（李凱賢）聯同阿拔、Keni（李礎業）舉辦的首個香港Hip Hop音樂頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》本周六假會展舉，頒獎禮Instagram上載在會展搭建舞台短片，並公告：「雖早前刪減了其中一部分，但原有設定的3名Pop Artist及3名HipHop Artists的聯乘項目將維持不變。音樂就是音樂，務求8月6日獻上極盡視聽覺享受的一個晚上。用心製作舞台，台上安心演出！」

對於周六晚的頒獎禮是否受新限制措施影響，大會發言人昨日回應《明報》表示：「我們同屋宇署和場地一直有緊密溝通，因應今次事故，我們已刪除了一些機件部分，讓表演者在台上安心演出。」

林家謙8月紅館騷未受影響

紅館的塌屏幕意外仍在調查，據稱警方暫時循人為疏忽和刑事責任方向調查，暫時未有檢取證物化驗，期望在8月中前解封紅館。林家謙8月19日在紅館舉行首次個人演唱會，據知未受影響。

唔介意坐定定唱歌

周國賢正籌備9月紅館演唱會，對於網上流傳他的演唱會將取消感驚訝，「唔知邊個發起這個傳聞，我都不想已買門票的朋友擔心，已在我的社交平台留言，請大家放心，應該可以如期舉行，但未100%肯定」。

提到在紅館發生嚴重意外後，康文署新增短期限制措施，周國賢說：「不單止我個騷，好多非音樂的活動也要這樣，現在除了畀空間受傷的人休養，也不希望有同類事情再發生，我個騷暫時仲未確定計劃點做，最緊要安全。」有政府官員建議表演者暫時以靜態形式演出，他說：「我不是坐就企，要我坐定定唱都冇所謂，或者考慮將個騷變成unplugged，音樂性不減，總之安全第一。」

或租場練習排位

周國賢稱不是跳舞出身，個唱開四面台，舞台設計盡量以簡單為主，相信改動不多，但強調綵排方面會比預設做得更多，「始終都是第一次開紅館騷，加上見到發生了意外，我都要求大會起碼有3次以上綵排，或者我再租一個地方練習排位」。他之前與楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong，AK）合作劇集《死角》，意外後有否慰問他們？周國賢稱不想打擾二人，希望留空間給他們。至於成員呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）被批評意外發生後仍然繼續唱歌，周國賢說：「不懂得點答，我演出時，耳機會開好大聲，對眼又細睇不到太多景物，好似盲人那樣，總之支持他們，在心中。」