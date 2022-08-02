【開箱】《決戰江陵》 江湖男人的浪漫與哀愁

冬奧淪黑幫「肥豬肉」

《決戰江陵》故事發生在韓國東部江原道的江陵巿，2018年平昌冬奧正是在江原道舉行，推動當地不少大型基建及旅遊項目，新片正是以平昌冬奧舉行前半年為背景，講述當地最大黑幫在巿內興建度假村，組織頭目派遣得力手下金吉石（劉五性飾）負責管理項目，惹來幫中兄弟不滿，蠢蠢欲動奪權。

與此同時，來自首爾的黑道人物李珉錫（張赫飾），為人充滿野心且冷血殘酷，決定暴力搶奪度假村。江陵巿迎來一陣腥風血雨，金吉石與李珉錫決一死戰。

新片是張赫與劉五性繼古裝劇《生意之神：客主2015》後，相隔7年再度合作。二人戲中同樣扮演黑道人物，張赫具侵略性，劉五性則主張和平。張赫形容對方是個「用刀快過說話，只知道前進而不懂後退的男人，妨礙他的人先殺掉再算」，角色如此狠毒，跟他的悲哀過去有關。

劉五性的粗暴偽善

電影開場憶述2007年李珉錫被發現藏身於漂流海上的船內，當時手上拿着刀，旁邊有具屍體，為了生存不惜吃掉同伴。張赫解釋李珉錫並非為滿足野心才與金吉石對抗，而是因為心理創傷，被罪惡感折磨才變得如此兇殘。

相反地，金吉石是江陵土生土長，雖是黑道中人，但與同伴一起長大，個性有點單純。他重視江陵的和平和穩定，努力守護兄弟，甚少揮刀見血，直至李珉錫出現，才被迫作出改變。劉五性受訪時指《決戰江陵》故事不算沉重，大可視為「浪漫犯罪電影」。

據他解釋：「所謂浪漫並非指愛情，而是一種感性。近年社會缺乏人與人之間的互相尊重與同理心，變得粗暴和偽善，隨着年紀漸大，開始明白為何社會瀰漫這種負面情緒，所以我把這種感覺，投射到角色上。」值得一提的是，張赫與劉五性合演《生意之神：客主2015》，後者扮演反派，新片則互換角色。

畫面血腥劇情單薄

《決戰江陵》賣點是劇情簡單直接，集中描寫主角的感情變化，以及兩幫人馬的廝殺場面，例如張赫為爭奪度假村，先把自己幫派成員殺掉，再解決劉五性的「大佬」，展開連場血腥戰鬥。張赫向來擅演動作場面，他在戲中揮刀，表現快、恨、準，結局更以一敵十，注定血流成河。

《決戰江陵》是尹英彬首次自編自導的長篇電影，他出身於江陵，因此拍攝江陵故事，打造傳統黑幫動作片。然而電影除了黑幫廝殺，便沒有其他枝節，劇本過分單薄，而且黑幫成員只懂用刀「劈友」，手法過時，似未能跟上時代步伐。

上映日期：7月28日