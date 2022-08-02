《星空奇遇記》非裔通訊官與白人艦長跨種族吻戲成經典 89歲「胡玉娜」妮雪尼古斯逝世

妮雪尼古斯2015年曾經中風，其後傳她罹患腦退化症，一直由兒子Kyle照顧。後者昨日透過社交媒體公布母親死訊：「媽媽雖然與世長辭，但她的光芒卻是永恆，就像我們首次發現的銀河星系，將會一直與我們同在。」原名Grace Dell Nichols的妮雪，1932年生於伊利諾伊州，14歲開始在芝加哥擔任職業歌手和舞蹈員，長大後轉赴紐約夜店唱歌，1959年首次參演荷李活片《陋巷春光》，男主角正是奧斯卡史上首名黑人影帝薛尼波達（Sidney Poitier）。

「卻克艦長」悼念拍檔

從影超過60年的妮雪，憑1966年開播《星空奇遇記》為全球觀眾熟悉，劇中飾演「企業號」通訊官胡玉娜（Nyota Uhura），為當時少數黑人女星獲得主要角色，不單備受領航員「蘇奴」武井喬治尊敬，她跟卻克艦長的接吻鏡頭更是經典。劇中飾演卻克的威廉沙納昨日透過社交媒體留言悼念：「妮雪不單漂亮，她扮演的角色更令美國甚至全球重新定義（種族歧視）這個社會議題，令人欽佩。」武井喬治亦讚揚舊拍檔是「舉世無雙的開拓者」。

妮雪參演NBC電視台劇集《星空奇遇記》之餘，亦曾在6齣同名電影包括《星空奇遇記：魔宮龍虎鬥》及《星空奇遇記：大汗的憤怒》等扮演同一角色，可謂深入民心。據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，她曾為專注演出舞台劇，一度考慮向《星》劇監製辭演第二季，直至1967年她遇上民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.），後者自認《星》劇粉絲，然而他反對妮雪辭演的原因，並非個人考量，而是「你的出現將永遠改變電視劇的舊面貌，因此，你得繼續改變人們的思想」。

妮雪感激馬丁路德金的教誨，「他的遠見燃亮了我的人生」，決定為黑人及女性發聲，後來她跟美國太空總署合作，鼓勵有才華的少數族裔及非裔女性加入NASA，為人類探索宇宙作出貢獻。