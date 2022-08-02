捱過恐懼焦慮痛苦 金像最佳女配廖子妤：終可衣錦還鄉

每次想放棄都露出曙光

廖子妤稱得獎後父母開心到爆喊，自己亦遺傳了家人容易激動的性格。她不諱言入行10年經歷高低起跌，曾多次想放棄返回馬來西亞生活，但每次都露出曙光，有工作機會，她說：「2014年憑《末日派對》獲提名金像獎最佳新演員，但並未為我帶來演出機會，整整一年沒有戲拍，只做模特兒工作，當懷疑自己的能力時，又有機會擔正演出電影《同班同學》，之後《骨妹》又試鏡成功，總之每次在關鍵時刻就會有少少希望，唯有自我安慰，可能還有機會呢！」

與偶像黃子華鬥戲 感覺夢幻

廖子妤認為做這行最慘是很多未知，拍完一部電影，下一部未知何時有得拍，又不知作品反應會如何，有時結果不像預期、有時反應和口碑俱佳，但又不是一下子將事業攀高，那種忐忑心情最難受。她說：「所以我每次都拼盡全力，當是最後一部作品去演，但又會令自己恐懼、焦慮和痛苦！我足足用了10年時間去適應艱難時期，已經夠了，未來我會放鬆去做，不會再給自己太大壓力及痛苦。」她覺得現在好幸福，比上不足、比下有餘，雖星途並非一帆風順，但又不算太差，起碼繼續有工開，穩步發展，更開心是早前能跟偶像黃子華合演電影《毒舌大狀》，她說：「兒時的偶像竟然變成同事，感覺好夢幻。」

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記者：柯美

攝影：劉永銳

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